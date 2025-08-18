約2年にわたる準備期間を経て、G-DRAGONとLINE FRIENDSがタッグを組んだ新キャラクター「ZO&FRIENDS」が誕生しました。その世界観を体感できる初のポップアップストア「ZO&FRIENDS 1st POP-UP」が、2025年8月18日から9月1日までLINE FRIENDS SQUARE SHIBUYAにて開催されています。LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA 外観/photo by ©FASHION HEADLINE公開直後から注目を集め、オープン初日の事前予約は開始からわずか約6分