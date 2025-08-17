アメリカの公共ラジオNPRは16日、米露首脳会談が開催されたアラスカ州にあるホテル内のプリンターから会談に関する機密文書が見つかったと報じました。アメリカ側の職員が誤って置き忘れたとみられています。アメリカの公共ラジオNPRによりますと、15日午前9時ごろ、米露首脳会談が開催された米軍基地から車でおよそ15分の高級ホテルで会談に関する文書がプリンターに置かれているのを宿泊客が見つけました。見つかった文書は全部