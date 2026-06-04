無料で自動化されたTLS証明書を発行する認証局のLet's Encryptは2026年6月3日、ポスト量子時代に向けて「マークルツリー証明書(MTCs)」を採用する計画を発表しました。A Post-Quantum Future for Let's Encrypt - Let's Encrypthttps://letsencrypt.org/2026/06/03/pq-certs量子コンピューターが実用化されると、広く使われている暗号技術の一部が破られる可能性があります。特に通信の暗号化においては、攻撃者が暗号化された通信