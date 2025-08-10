3年連続40号達成で本塁打王争いは1本差の接戦【MLB】ドジャース 9ー1 Bジェイズ（日本時間10日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地ブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で出場し、40号本塁打を含む4打数2安打2打点の活躍を見せた。所属球団での最初の2年間に放った本塁打数は通算94本となり、歴代5位のマーク・マグワイア（カージナルス）に並んだ。1位は1920〜1921年のベーブ・ルース（ヤン