フリーアナウンサー笠井信輔（62）が10日、インスタグラムを更新し、映画倫理機構（映倫）の「理事に就任しました」と明らかにした。笠井は「その会議があり、初めて参加してきました皆さん、「映倫」ってご存知ですか？正式名称は一般財団法人・映画倫理機構略して【映倫】です。一番分かりやすい例でいうと、『18歳未満は見てはいけません』という成人映画がありますが、その映画が『成人映画に該当するかどうか』を決めてい