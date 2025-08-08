バイきんぐの小峠英二（49）が8日、都内で行われた「映画クレヨンしんちゃん超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」（橋本昌和監督）公開初日舞台あいさつに出席し、プロモーションで訪れた映画舞台のインドで胴上げされたエピソードを明かした。現地でも作品人気のすさまじさを感じたといい「週7オンエアを18年間やっているらしくて。知名度100％ですよ。すごかったです」と振り返った。最終日にマネジャーとインドのクラブへお酒を