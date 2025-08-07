韓国人デザイナーのキミンテ・キムへキム（Kiminte Kimhekim）が手掛ける「キムへキム（KIMHĒKIM）」が、伊勢丹新宿３階 センターパーク／ザ・ステージ#3でポップアップを開催する。期間は8月13日から19日まで。 【画像をもっと見る】 キムへキムは、フランス・パリのステュディオ・ベルソーでデザインを学び、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」で経験を積んだキムへキムが2014年にソウルで設立。オートクチュールとテーラ