ロハスが逆転負けを猛省した(C)Getty Imagesドジャースが現地時間8月6日、本拠地でのカージナルス戦に3−5で敗れた。大谷翔平が4回1失点8奪三振の力投を見せ、打っては39号2ランを放つ活躍を見せたが、勝利には結びつかなかった。【動画】これぞリアル二刀流！大谷翔平の「信じられない」豪快39号2ランクラブハウスのリーダーである36歳のミゲル・ロハスは試合後、この日の逆転負けを猛省した。ドジャース専門メディア『Doger