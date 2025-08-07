元TBSアナウンサーで現在はフリーで活動中の山本里菜アナがインスタグラムを更新し、“水着姿”を披露したことが話題になっている。

元TBS山本里菜アナ「承認欲求の塊投稿」

「山本さんはバリ島での旅行の様子を投稿していました。“載せたい写真がありすぎて完全に承認欲求の塊投稿失礼します”と自虐を入れつつ、2日連続でポスト。合計24枚の写真をアップし、水着ショットも披露していました」（スポーツ紙記者）

この投稿には、

《里菜ちゃんかわいい》

《素敵なバリ写真ありがとうございます》

《水着姿も素敵》

《水着かわいいです、似合ってる》

など、山本アナの承認欲求が満たされるコメントが散見される一方で、

《「載せたい写真がありすぎて」じゃなくて「見て見て〜、私ってセンスあるでしょ!」って言いたいだけですよね》

《自分の写真フォルダで見るだけでいいのに。やっぱり「キレイですね」とか「スタイルいいですね」とか言われたいんかな〜。まぁ自分で承認欲求って言ってるんやから別にいいけど》



など、厳しい意見も。

「山本アナは2023年10月にTBSを退社。TBS時代は人気番組『サンデージャポン』のアシスタントや『ジョブチューン』などで活躍し、TBSアナウンサー公式YouTubeチャンネル『アナウンサーのゆるちゃん/たりかしCh.』にも出演。

本チャンネルのLOOK BOOK企画では、着替える前の上半身ブラトップのような薄手のキャミソールにゆるめの短パンという“ほぼ下着姿”で登場したことが話題になりました。このときも批判的なコメントもありましたが、その後もLOOK BOOK企画は継続しています。

今回の投稿のように“承認欲求”が高いことは自認しているようですし、批判的なコメントが寄せられてもそこまで気にしていないのでは」（前出・スポーツ紙記者）

フリーになり、活躍の場を広げる山本アナ。“承認欲求”が満たされる日は訪れるのだろうか――。