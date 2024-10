iOS 18.1・iPadOS 18.1・macOS Sequoia 15.1が2024年10月29日に正式リリースされ、AppleのAI機能である「Apple Intelligence」の一部機能が対応端末で使用可能となりました。記事作成時点では、Apple Intelligenceは「設定言語が英語(米国)」でのみ機能しますが、さまざまな海外メディアが実際にApple Intelligenceを実際に使ったレビューを公開しています。I tried all new Apple Intelligence features in iOS 18.1 - here’s th