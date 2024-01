まさかの「オフロード180SX」出現!2024年1月10日、アメリカのカーオークションサイト「Cars and Bids」において、日産「180SX」の改造車が出品されました。純正状態からは大きくカスタマイズされ、まったく違った雰囲気となっていますが、どのような個体なのでしょうか。装甲車みたい!? ど迫力な「180SX」出現(Photo:Cars and Bids/Seller:NAI)Cars and Bidsは主に1980年代から現在に至るまでの名車を扱うカーオーク