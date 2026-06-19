【取材案内】7月1日・900頭規模の牧場「耶馬渓ファーム」の開場式とメディア向け説明・見学会を実施

一般社団法人グリーンコープ共同体

西日本を中心に16の生協で構成されている一般社団法人グリーンコープ共同体（本部：福岡市博多区、代表理事：日高 容子、以下「グリーンコープ」）は、2026年7月1日に900頭規模の牧場「耶馬渓ファーム」を開場します。

開場にあたって、開場式とメディア向け説明・見学会を実施します。ご取材を希望されるメディアは下記の「連絡先」よりお申込みください。

耶馬渓ファーム

■耶馬渓ファームについて

耶馬渓ファーム全景

・耶馬渓ファーム誕生の背景

大分県中津市耶馬渓の標高420ｍの中山間地域で乳牛、約900頭規模の牧場として開場します。2021年春、「産直びん牛乳が供給できなくなるかもしれない」という事態をうけて、グリーンコープは下郷農協と下郷農協の酪農生産者との話し合いを開始しました。そして2021年7月中旬、「グリーンコープの産直びん牛乳の生産に必要な1,000頭規模の酪農場の建設」に合意し、準備を進めてまいりました。

建設中の様子

https://youtu.be/hpFxNWFNBgg?si=312jryg94P9ghR_z

・環境に配慮した酪農

耶馬渓ファームは、環境に配慮し、温室効果ガス(メタンガス)削減に取り組みます。必要な温室効果ガス排出量が少なく、省力的で処理能力の高い家畜排せつ物処理機械（好気性発酵処理機械）の導入を進め、温室効果ガスの削減と作業効率化の両立を実現し、生産した堆肥の販売先の拡大を目指します。

7月に1000頭規模で開場する耶馬渓ファームが「みどり認定」を大分県から取得

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000267.000123722.html

■メディア向け説明会・見学会と開場式のご案内

日時：7月1日（水）

9:00～9:40メディア向け説明会・見学会

10:00～11:40開場式：神事や挨拶、テープカットを行います。開所式後に囲み取材を予定しています。

住所：大分県中津市耶馬溪町大字金吉5174-19

来賓：

中津市長・奥塚正典氏

大分県北部振興局局長・金子成人氏

登壇者：

株式会社耶馬渓ファーム代表取締役社長・脇坂伸彦氏

下郷農業協同組合組合長・玉麻 農夫男氏

耶馬渓酪農協同組合組合長・伊原忍氏

株式会社川原建設代表取締役社長・川原康幹氏

グリーンコープ生活協同組合連合会代表理事・日高容子

■共生・循環型の酪農の実践

グリーンコープは共生・循環型の酪農に取り組んでいます。「耶馬渓ファーム」「グリーンコープTMRセンター」「グリーンコープミルク」がそれぞれつながり、循環型酪農を進めていきます。例えば、耶馬渓ファームで作られる堆肥を粗飼料の牧草を育てるために活用し、粗飼料はＴＭＲセンターでエサに加工し、そのエサを牛が食べて乳を出します。そして乳をグリーンコープミルクの工場でびんに詰めて牛乳として消費者（組合員）へ届け、さらにびんも回収し、循環させていきます。

・グリーンコープTMRセンター「乳牛飼料の生産拠点」

https://milk.greencoop.or.jp/tmrcenter/

・グリーンコープミルク「びん牛乳工場」

https://milk.greencoop.or.jp/greencoopmilk/

・グリーンコープの産直びん牛乳：共生・循環型酪農プロジェクト

https://milk.greencoop.or.jp/

■参考資料

・「グリーンコープミルク開設1周年記念」びん牛乳工場見学・酪農体験ツアー

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000256.000123722.html

・グリーンコープが耶馬渓町の牧場（伊原牧場）で酪農体験・研修を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000186.000123722.htm

■組織概要

一般社団法人グリーンコープ共同体

福岡市博多区博多駅前一丁目５番１号 博多大博通ビルディング4階

代表理事：日高 容子

https://www.greencoop.or.jp/

2018年、グリーンコープ生活協同組合連合会や、社会福祉法人グリーンコープ、労働協同組合など、九州（福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島）、近畿（大阪、兵庫、滋賀）、中国（鳥取、岡山、島根、広島、山口）、そして福島の16の生協、各種団体とともに「一般社団法人グリーンコープ共同体」を設立。ひとつのグリーンコープのように持てるものを共有・連帯しながら、それぞれの地域に根ざした生活協同組合として活動してきました。「安心・安全な食べものを子どもたちに食べさせたい」という母親の想いからはじまって、それぞれの地域を豊かにしていくことを目指しています。