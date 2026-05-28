Electric Drive Motor Market(電気駆動モーター市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月27に「Electric Drive Motor Market(電気駆動モーター市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。電気駆動モーターに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Electric Drive Motor Market(電気駆動モーター市場)の概要
Electric Drive Motor Market(電気駆動モーター市場)に関する当社の調査レポートによると、Electric Drive Motor Market(電気駆動モーター市場)規模は 2035 年に約 770億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Electric Drive Motor Market(電気駆動モーター市場)規模は約 379 億米ドルとなっています。電気駆動モーターに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Electric Drive Motor Market(電気駆動モーター市場)のシェア拡大は、再生可能エネルギーインフラの急速な拡充に伴い、産業アプリケーションにおける電気駆動モーターへの需要が大幅に加速していることによるものです。国際エネルギー機関（IEA）のデータによれば、2025年における世界の再生可能エネルギー発電設備の新規導入容量は、約800GWに達しました。電気駆動システムは、風力タービン、太陽光追尾システム、およびエネルギー効率に優れた電力網の運用において不可欠な要素であるため、こうした大規模な設備導入を支える役割を果たしています。
電気駆動モーターに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/electric-drive-motor-market/590642327
電気駆動モーターに関する市場調査によると、世界的な電力消費量の急増に加え、産業プロセスにおける電化の進展が導入をさらに加速させていることから、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。例えば、国際エネルギー機関（IEA）は、産業生産の拡大、都市化に伴う空調需要の増加、輸送部門の電化、そしてデータセンターの急速な拡張を背景に、世界の電力需要が2025年に3.3%、2026年には3.7%増加すると予測しています。電気駆動モーターは、ポンプ、コンプレッサー、およびコンベアシステムにおけるエネルギーの最適化を可能にするため、重工業全般において、効率目標の達成や運用コストの削減を実現する上で不可欠な存在となっています。
しかし、モーター製造に不可欠な銅や希土類元素（レアアース）といった重要原材料のサプライチェーンにおける不安定性が、価格の不確実性を招き、生産規模の拡大を遅らせる要因となることから、今後数年間の市場成長を抑制する恐れがあると見込まれています。こうした課題は、予測期間における市場の成長軌道に影響を及ぼす可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350698/images/bodyimage1】
Electric Drive Motor Market(電気駆動モーター市場)セグメンテーションの傾向分析
Electric Drive Motor Market(電気駆動モーター市場)の概要
Electric Drive Motor Market(電気駆動モーター市場)に関する当社の調査レポートによると、Electric Drive Motor Market(電気駆動モーター市場)規模は 2035 年に約 770億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Electric Drive Motor Market(電気駆動モーター市場)規模は約 379 億米ドルとなっています。電気駆動モーターに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Electric Drive Motor Market(電気駆動モーター市場)のシェア拡大は、再生可能エネルギーインフラの急速な拡充に伴い、産業アプリケーションにおける電気駆動モーターへの需要が大幅に加速していることによるものです。国際エネルギー機関（IEA）のデータによれば、2025年における世界の再生可能エネルギー発電設備の新規導入容量は、約800GWに達しました。電気駆動システムは、風力タービン、太陽光追尾システム、およびエネルギー効率に優れた電力網の運用において不可欠な要素であるため、こうした大規模な設備導入を支える役割を果たしています。
電気駆動モーターに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/electric-drive-motor-market/590642327
電気駆動モーターに関する市場調査によると、世界的な電力消費量の急増に加え、産業プロセスにおける電化の進展が導入をさらに加速させていることから、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。例えば、国際エネルギー機関（IEA）は、産業生産の拡大、都市化に伴う空調需要の増加、輸送部門の電化、そしてデータセンターの急速な拡張を背景に、世界の電力需要が2025年に3.3%、2026年には3.7%増加すると予測しています。電気駆動モーターは、ポンプ、コンプレッサー、およびコンベアシステムにおけるエネルギーの最適化を可能にするため、重工業全般において、効率目標の達成や運用コストの削減を実現する上で不可欠な存在となっています。
しかし、モーター製造に不可欠な銅や希土類元素（レアアース）といった重要原材料のサプライチェーンにおける不安定性が、価格の不確実性を招き、生産規模の拡大を遅らせる要因となることから、今後数年間の市場成長を抑制する恐れがあると見込まれています。こうした課題は、予測期間における市場の成長軌道に影響を及ぼす可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350698/images/bodyimage1】
Electric Drive Motor Market(電気駆動モーター市場)セグメンテーションの傾向分析