インタラクティブ、ローカルプレイス株式会社と業務提携
～「ジョブアンテナ熊本」×「WAO!VISION」で認知拡大と応募数増を実現～
インタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）は、熊本県内企業における採用支援の強化を目的として、ローカルプレイス株式会社と業務提携を行い、2026年5月28日より「ジョブアンテナ熊本×WAO!VISIONプラン」の提供を開始しました。
本プランでは、インタラクティブが提供する熊本に特化した求人マッチングサービス「ジョブアンテナ熊本」とローカルプレイスが運営する屋外大型ビジョン広告「WAO!VISION」を連携させ、熊本市の幅広い年代の通行客に的確な採用プロモーションを実施することで、求人や企業の認知拡大と応募数の増加を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350579/images/bodyimage1】
■提携プランについて
「WAO!VISION」は、熊本市内で最も通行量の多い“通町筋電停前”と“新市街（サービス放映中）”に設置されている屋外大型ビジョン広告です。本プランでは、「ジョブアンテナ熊本」が採用動画の企画・制作を行う際にダイジェスト版（15秒）を合わせて制作し、「ジョブアンテナ熊本」での採用活動と連携しながらダイジェスト版を「WAO!VISION」で放映を行います。動画は7時～21時の間でランダムに300回/月放映され、掲出期間は6カ月間となっています。
プランの最大の特徴は、「ジョブアンテナ熊本」による求人や企業の魅力を引き出した採用動画と、「WAO!VISION」による滞留型の情報発信を掛け合わせた的確なプロモーションであり、的確な採用メッセージを圧倒的な接触量で発信することで、求人や企業の認知拡大と応募数の増加を実現し、応募目標の充足と採用の成功を支援します。
■「ジョブアンテナ熊本」について
ジョブアンテナ熊本は、豊富な求人数と双方向なマッチング機能を併せ持つ「熊本に特化した求人マッチングサービス」です。掲載求人も登録会員も熊本に特化されていることから、採用のミスマッチが起こりにくいのが特徴です。マッチングには、気になる企業や求職者にサインを送り合う「いいかも！」機能を取り入れることで、「攻めの採用」により費用対効果の高い採用活動を可能にしています。サイト上には、本日時点で100社以上の企業情報・600件以上の求人情報が掲載されており、約14,000人の会員が登録しています。
https://kumamoto.jobantenna.jp/
■インタラクティブについて
インタラクティブは、沖縄発のインターネットベンチャー企業です。2022年からは「地域の可能性を解放する」をパーパスに定め、デジタルマーケティング事業とジョブアンテナ事業を中核に地域に最適化した事業を生み出し、北海道および福岡をはじめ、新たな地域へとエリアを広げ着実に全国展開を進めています。
代表取締役社長 臼井 隆秀
所在地 沖縄県宜野湾市大山3丁目11-32
設立年月日 2009年2月5日
URL https://www.inta.co.jp/
配信元企業：インタラクティブ株式会社
インタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）は、熊本県内企業における採用支援の強化を目的として、ローカルプレイス株式会社と業務提携を行い、2026年5月28日より「ジョブアンテナ熊本×WAO!VISIONプラン」の提供を開始しました。
本プランでは、インタラクティブが提供する熊本に特化した求人マッチングサービス「ジョブアンテナ熊本」とローカルプレイスが運営する屋外大型ビジョン広告「WAO!VISION」を連携させ、熊本市の幅広い年代の通行客に的確な採用プロモーションを実施することで、求人や企業の認知拡大と応募数の増加を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350579/images/bodyimage1】
■提携プランについて
「WAO!VISION」は、熊本市内で最も通行量の多い“通町筋電停前”と“新市街（サービス放映中）”に設置されている屋外大型ビジョン広告です。本プランでは、「ジョブアンテナ熊本」が採用動画の企画・制作を行う際にダイジェスト版（15秒）を合わせて制作し、「ジョブアンテナ熊本」での採用活動と連携しながらダイジェスト版を「WAO!VISION」で放映を行います。動画は7時～21時の間でランダムに300回/月放映され、掲出期間は6カ月間となっています。
プランの最大の特徴は、「ジョブアンテナ熊本」による求人や企業の魅力を引き出した採用動画と、「WAO!VISION」による滞留型の情報発信を掛け合わせた的確なプロモーションであり、的確な採用メッセージを圧倒的な接触量で発信することで、求人や企業の認知拡大と応募数の増加を実現し、応募目標の充足と採用の成功を支援します。
■「ジョブアンテナ熊本」について
ジョブアンテナ熊本は、豊富な求人数と双方向なマッチング機能を併せ持つ「熊本に特化した求人マッチングサービス」です。掲載求人も登録会員も熊本に特化されていることから、採用のミスマッチが起こりにくいのが特徴です。マッチングには、気になる企業や求職者にサインを送り合う「いいかも！」機能を取り入れることで、「攻めの採用」により費用対効果の高い採用活動を可能にしています。サイト上には、本日時点で100社以上の企業情報・600件以上の求人情報が掲載されており、約14,000人の会員が登録しています。
https://kumamoto.jobantenna.jp/
■インタラクティブについて
インタラクティブは、沖縄発のインターネットベンチャー企業です。2022年からは「地域の可能性を解放する」をパーパスに定め、デジタルマーケティング事業とジョブアンテナ事業を中核に地域に最適化した事業を生み出し、北海道および福岡をはじめ、新たな地域へとエリアを広げ着実に全国展開を進めています。
代表取締役社長 臼井 隆秀
所在地 沖縄県宜野湾市大山3丁目11-32
設立年月日 2009年2月5日
URL https://www.inta.co.jp/
配信元企業：インタラクティブ株式会社
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