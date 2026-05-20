世界水中機器用投下・回収システム（LARS）市場、2032年に2711百万米ドル規模へと成長予測
水中機器用投下・回収システム（LARS）とは
水中機器用投下・回収システム（LARS）は、ROV（遠隔操作無人探査機）やAUV（自律型水中ロボット）などのサブシー機器を安全かつ精密に展開・回収するための機械システムである。アンビリカルケーブルの制御、張力管理、位置補正を統合し、母船と水中環境間の安定的なインターフェースを形成する点が特徴である。
特に近年は、海象変動の激化や深海探査の増加により、モーション補償機構およびケーブルダイナミクス制御の重要性が増している。LARSは単なる機械装置から、ROV・AUV運用の安全制御プラットフォームへと進化している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349858/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349858/images/bodyimage2】
図. 水中機器用投下・回収システム（LARS）の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「水中機器用投下・回収システム（LARS）―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、水中機器用投下・回収システム（LARS）の世界市場は、2025年に1710百万米ドルと推定され、2026年には1817百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.9%で推移し、2032年には2711百万米ドルに拡大すると見込まれています。
(1) 海洋エネルギー・深海開発とLARS需要構造の変化
LARSの主要用途は、海洋石油・ガス開発、洋上風力発電、海底インフラ点検、海洋調査などで構成される。特に近年は、脱炭素政策を背景に洋上風力設備の建設・保守需要が拡大し、ROV・AUV運用回数が増加している。
これに伴い、LARSには高耐久性・高精度制御・自動化対応が求められるようになっている。2025年前後の業界動向では、北海・北米沿岸における深海風力発電プロジェクトでのLARS導入増加が顕著であり、海洋エネルギーインフラの標準装備化が進行している。
(2) 産業チェーン構造とモーション補償技術の高度化
LARS産業チェーンは、上流の油圧システム、ウインチ、ケーブル管理装置、制御ユニット、耐腐食構造材から構成される。中流ではシステムインテグレーターが設計、制御アルゴリズム開発、動的シミュレーション、統合試験を担う。
下流は海洋調査企業、エネルギー企業、海軍・防衛関連機関が中心であり、長期運用データを基に保守最適化が行われる。
特に技術的焦点は、モーション補償（Motion Compensation）と張力制御アルゴリズムであり、荒天時でもROV・AUVの安全投入を可能にする点が競争力を左右する。近年はAI制御による自動補正機能の導入も進んでいる。
(3) 市場構造と製品セグメント別動向
LARS市場は構造別にOverhead Mounted型とSliding Tracked型に分類される。前者は大型船舶や海洋プラットフォームに適用され、後者はスペース制約のある調査船で採用される傾向が強い。
アプリケーション別ではROV用途が最大市場を形成し、AUV、トレンチャー、曳航型サブシー機器へと拡大している。特にAUV分野では無人化・長時間稼働の進展により、LARSの自動化要求が急速に高まっている。
(4) 主要企業と競争環境
LARS市場は高い技術集中度を持ち、主要企業は海洋機械工学・油圧制御・防衛技術企業によって構成される。代表的企業としてKongsberg Maritime、MacGregor、NOV、Saab Seaeye、Unique Groupなどが挙げられる。
水中機器用投下・回収システム（LARS）は、ROV（遠隔操作無人探査機）やAUV（自律型水中ロボット）などのサブシー機器を安全かつ精密に展開・回収するための機械システムである。アンビリカルケーブルの制御、張力管理、位置補正を統合し、母船と水中環境間の安定的なインターフェースを形成する点が特徴である。
特に近年は、海象変動の激化や深海探査の増加により、モーション補償機構およびケーブルダイナミクス制御の重要性が増している。LARSは単なる機械装置から、ROV・AUV運用の安全制御プラットフォームへと進化している。
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図. 水中機器用投下・回収システム（LARS）の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「水中機器用投下・回収システム（LARS）―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、水中機器用投下・回収システム（LARS）の世界市場は、2025年に1710百万米ドルと推定され、2026年には1817百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.9%で推移し、2032年には2711百万米ドルに拡大すると見込まれています。
(1) 海洋エネルギー・深海開発とLARS需要構造の変化
LARSの主要用途は、海洋石油・ガス開発、洋上風力発電、海底インフラ点検、海洋調査などで構成される。特に近年は、脱炭素政策を背景に洋上風力設備の建設・保守需要が拡大し、ROV・AUV運用回数が増加している。
これに伴い、LARSには高耐久性・高精度制御・自動化対応が求められるようになっている。2025年前後の業界動向では、北海・北米沿岸における深海風力発電プロジェクトでのLARS導入増加が顕著であり、海洋エネルギーインフラの標準装備化が進行している。
(2) 産業チェーン構造とモーション補償技術の高度化
LARS産業チェーンは、上流の油圧システム、ウインチ、ケーブル管理装置、制御ユニット、耐腐食構造材から構成される。中流ではシステムインテグレーターが設計、制御アルゴリズム開発、動的シミュレーション、統合試験を担う。
下流は海洋調査企業、エネルギー企業、海軍・防衛関連機関が中心であり、長期運用データを基に保守最適化が行われる。
特に技術的焦点は、モーション補償（Motion Compensation）と張力制御アルゴリズムであり、荒天時でもROV・AUVの安全投入を可能にする点が競争力を左右する。近年はAI制御による自動補正機能の導入も進んでいる。
(3) 市場構造と製品セグメント別動向
LARS市場は構造別にOverhead Mounted型とSliding Tracked型に分類される。前者は大型船舶や海洋プラットフォームに適用され、後者はスペース制約のある調査船で採用される傾向が強い。
アプリケーション別ではROV用途が最大市場を形成し、AUV、トレンチャー、曳航型サブシー機器へと拡大している。特にAUV分野では無人化・長時間稼働の進展により、LARSの自動化要求が急速に高まっている。
(4) 主要企業と競争環境
LARS市場は高い技術集中度を持ち、主要企業は海洋機械工学・油圧制御・防衛技術企業によって構成される。代表的企業としてKongsberg Maritime、MacGregor、NOV、Saab Seaeye、Unique Groupなどが挙げられる。