揚羽が〈三井情報〉企業広告「一生、あたらしい仕事を。」を企画・制作。日本経済新聞や表参道駅の大型屋外広告で展開

株式会社揚羽

コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長：湊 剛宏 証券コード：9330）は、三井情報株式会社の企業広告「一生、あたらしい仕事を。」を企画・制作しました。本広告は、同社が新たな中期経営計画の実現に向けた決意を、社内外すべてのステークホルダーに宣言するものであり、2026年2月16日発行の日本経済新聞 朝刊に掲載されたほか、4月1日からは東京メトロ表参道駅でも掲出されています。

■広告制作の背景

これまで培ってきたナレッジを基に、既存の事業領域に加え、新たな事業領域にも挑戦する――。本プロジェクトは、「その決意を、社内外すべてのステークホルダーへ届け、意識を変え、明日からのアクションへ繋げたい」という熱い想いを聞くことからスタートしました。また、対外的にメッセージを打ち出すということ自体が、三井情報にとって初めての挑戦でもありました。



そこで揚羽は、その想いに真摯に向き合うため、数十時間におよぶ経営陣を含めた社内インタビューを実施。同社がこれまで培ってきたナレッジや、これから目指していく未来を丁寧に掘り下げながら、メッセージを開発していきました。そして、そのメッセージを最も強く届けるために、装飾やビジュアルに頼らず、文字だけで構成された、力強さとインテリジェンスを感じるグラフィックへと辿り着きました。

■日本経済新聞 朝刊のほか、日経電子版などへも掲載

三井情報のオフィス移転当日、2026年2月16日の日本経済新聞 朝刊に15段広告として掲載しました。また、日経電子版においてもデジタル広告として掲出し、オフラインとオンラインを横断する立体的な展開を行いました。

■表参道駅 銀座線ホームでの壁面広告展開

2026年4月1日より、多様なビジネスパーソンが行き交う東京メトロ表参道駅にて、大型の壁面サインボード広告やポスター広告を掲出しています。掲出期間は、2026年4月～6月末。

※駅係員への問い合わせはご遠慮ください。

【会社概要】

会社名：株式会社揚羽

市場：東京証券取引所グロース市場・名古屋証券取引所ネクスト市場（証券コード：9330）

資本金：2億8410万円（2025年9月30日現在）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目12-7 八丁堀トーセイビルIII 3F

設立：2001年8月

代表者：代表取締役社長 湊 剛宏

ミッション：一社でも多くの企業のブランディングに伴走し、日本のビジネスシーンを熱く楽しくする！

事業内容：ブランディング支援全般

支援領域：コーポレートブランディング／パーパスブランディング／インナーブランディング／アウターブランディング／サステナビリティブランディング／採用ブランディング／製品・商品・サービスブランディング 等

ブランディングにおけるコンサルテーション、クリエイティブ、ソリューションまで一気通貫できるパートナーとしてご支援してまいります。

URL：https://www.ageha.tv/(https://www.ageha.tv/?utm_campaign=2605_pr_mki_ad)



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社揚羽 広報担当

TEL：03-6280-3336 Email：pr@ageha.tv