1,2ヘキサンジオール供給側分析：世界の生産能力・販売量・平均価格動向（2026-2032）
1,2ヘキサンジオール世界総市場規模
ベア窒化ケイ素（Si?N?）セラミック基板は、高純度窒化ケイ素を焼結またはホットプレスにより成形した先進セラミック材料でございます。高い熱伝導性、優れた破壊靭性、ならびに耐熱衝撃性を兼ね備えており、SiCパワーモジュール向けAMB基板の中核材料として広く利用されております。特に電気自動車や再生可能エネルギー分野において高温・高電圧環境への対応力が評価され、今後も需要拡大が期待される重要材料でございます。
図. 1,2ヘキサンジオールの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348757/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348757/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル1,2ヘキサンジオールのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の59.43百万米ドルから2032年には74.55百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル1,2ヘキサンジオールのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
1,2-ヘキサンジオールの機能特性と用途拡張
1,2-ヘキサンジオール（CAS 6920-22-5）は無色透明液体で、わずかに甘味を有し、水・エタノール・エーテル・低級脂肪族炭化水素に可溶でございます。本物質は溶剤、香料、医療用消毒剤として広く利用されており、特に化粧品分野では防腐補助剤および保湿成分としての需要が拡大しております。近年では低刺激性・多機能溶剤としての評価が高まり、敏感肌向けスキンケア製品への採用が増加傾向にあります。
グローバル供給構造と競争環境
本市場は高度に集中した寡占構造を有しており、欧州および米国の化学メーカーが中心となって生産を担っております。主要企業としてSolvay、Celanese、Eastman、Pentaなどが挙げられ、これらで市場シェアは約28％を占めております。サプライチェーンは石油化学由来の中間体に依存しており、原料価格変動とエネルギーコストが収益性に直接影響を与える構造となっております。
市場拡大要因と政策・貿易環境
市場成長の背景には、化粧品の高機能化および医薬・パーソナルケア市場の拡大がございます。特にアジア太平洋地域ではスキンケア需要の増加が顕著であり、化粧品グレード製品の需要が拡大しております。一方、2025年の米国関税政策再編は、化学品サプライチェーンの再構築を促進し、地域分散型供給体制への移行を加速させております。
製品・用途別市場構造
製品別ではPharmaceutical GradeおよびChemical Gradeが主要セグメントを形成しており、用途別ではCosmetic用途が最大シェアを占めております。インク用途や医薬用途も安定的に成長しており、特にCosmetic分野は高成長領域として位置付けられております。近年は低刺激・高純度グレードへの需要シフトが進み、精製技術の高度化が競争力の重要要素となっております。
地域別動向と産業チェーン分析
地域別では北米・欧州が高付加価値需要の中心であり、アジア太平洋地域では化粧品市場拡大を背景に需要が増加しております。産業チェーンは上流の石油化学原料、中流の化学合成、下流の化粧品・医薬・インク産業で構成されております。特に下流産業の多様化が市場安定性を高める要因となっております。
ベア窒化ケイ素（Si?N?）セラミック基板は、高純度窒化ケイ素を焼結またはホットプレスにより成形した先進セラミック材料でございます。高い熱伝導性、優れた破壊靭性、ならびに耐熱衝撃性を兼ね備えており、SiCパワーモジュール向けAMB基板の中核材料として広く利用されております。特に電気自動車や再生可能エネルギー分野において高温・高電圧環境への対応力が評価され、今後も需要拡大が期待される重要材料でございます。
図. 1,2ヘキサンジオールの製品画像
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348757/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル1,2ヘキサンジオールのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の59.43百万米ドルから2032年には74.55百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル1,2ヘキサンジオールのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
1,2-ヘキサンジオールの機能特性と用途拡張
1,2-ヘキサンジオール（CAS 6920-22-5）は無色透明液体で、わずかに甘味を有し、水・エタノール・エーテル・低級脂肪族炭化水素に可溶でございます。本物質は溶剤、香料、医療用消毒剤として広く利用されており、特に化粧品分野では防腐補助剤および保湿成分としての需要が拡大しております。近年では低刺激性・多機能溶剤としての評価が高まり、敏感肌向けスキンケア製品への採用が増加傾向にあります。
グローバル供給構造と競争環境
本市場は高度に集中した寡占構造を有しており、欧州および米国の化学メーカーが中心となって生産を担っております。主要企業としてSolvay、Celanese、Eastman、Pentaなどが挙げられ、これらで市場シェアは約28％を占めております。サプライチェーンは石油化学由来の中間体に依存しており、原料価格変動とエネルギーコストが収益性に直接影響を与える構造となっております。
市場拡大要因と政策・貿易環境
市場成長の背景には、化粧品の高機能化および医薬・パーソナルケア市場の拡大がございます。特にアジア太平洋地域ではスキンケア需要の増加が顕著であり、化粧品グレード製品の需要が拡大しております。一方、2025年の米国関税政策再編は、化学品サプライチェーンの再構築を促進し、地域分散型供給体制への移行を加速させております。
製品・用途別市場構造
製品別ではPharmaceutical GradeおよびChemical Gradeが主要セグメントを形成しており、用途別ではCosmetic用途が最大シェアを占めております。インク用途や医薬用途も安定的に成長しており、特にCosmetic分野は高成長領域として位置付けられております。近年は低刺激・高純度グレードへの需要シフトが進み、精製技術の高度化が競争力の重要要素となっております。
地域別動向と産業チェーン分析
地域別では北米・欧州が高付加価値需要の中心であり、アジア太平洋地域では化粧品市場拡大を背景に需要が増加しております。産業チェーンは上流の石油化学原料、中流の化学合成、下流の化粧品・医薬・インク産業で構成されております。特に下流産業の多様化が市場安定性を高める要因となっております。