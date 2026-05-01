お客様一人ひとりの魅力を最大限に引き出すパーソナルメーキャップ体験メニュー「THE NARS EXPERIENCE」を全国のNARSカウンターで展開！オフィシャルサイトで予約受付中

資生堂ジャパン株式会社

NY発のメーキャップアーティストブランド「NARS」は 、お客様一人ひとりの魅力を最大限に引き出す完全予約制のメーキャップ体験メニュー「THE NARS EXPERIENCE」を、全国のNARSカウンターで展開しております。

「THE NARS EXPERIENCE」は、NARSのアーティストリーを体現するプロフェッショナルが、一人ひとりに寄り添いながら提供する特別なメーキャップアドバイス体験。 「リードメーキャップアーティスト」 「シニアメーキャップアーティスト」「リージョナルメーキャップアーティスト」「メーキャップスタイリスト」が、それぞれの専門性を活かし、各メニューを担当いたします。確かな技術とプロフェッショナルな視点によるアドバイスを通して、日常のメーキャップにおける悩みを解決するとともに、これまで気づかなかった新たな魅力や、自分らしい美しさを引き出します。

ご予約は、NARS Cosmetics オフィシャルサイトで承っております。

「THE NARS EXPERIENCE」ならではの、アーティストリーに基づいたパーソナルな体験を通して、NARSが提案する「想像を超えた魅力との出会い」をぜひご体感ください。

＜メニューについて＞

「THE NARS EXPERIENCE」では、NARS専属のメーキャップアーティスト・メーキャップスタイリストによるアドバイスを通し、お客様一人ひとりの目的やご要望に寄り添う、3つのメイクアップメニューをご用意しております。日常に取り入れやすいテクニックから、よりパーソナルで本格的な提案まで、レベルやニーズに応じてお選びいただけます。

1.THE NARS EXPRESS スタイリストアドバイスコース

日常のメーキャップにおけるお悩みや疑問に寄り添い、すぐに実践できるポイントや仕上がりを高めるコツをご提案するコースです。

◆担当： メーキャップスタイリスト

◆所要時間： 45分

◆内容： ご要望にあわせてアイテムの組み合わせをご提案いたします。

◆参加条件： 事前予約制。当日店頭にて 8,800円（税込）以上の商品をご購入。

2. THE NARS ADVANCED リージョナルアーティストアドバイスコース

お客様のご要望やお好みにあわせ、なりたいイメージの実現や理想に近づけるためのメーキャップアドバイスを行うコースです。

◆担当： リージョナルメーキャップアーティスト・メーキャップスタイリスト

◆所要時間： 60分（アーティストによるアドバイス30分・店舗スタイリストによるアドバイス30分）

◆内容： リージョナルメーキャップアーティストがカラーメーキャップをご提案し、メーキャップスタイリストがテクニックの実践および習得をサポートいたします。

◆参加条件： 事前予約制。当日店頭にて16,500円(税込)以上の商品をご購入。

3. THE NARS SIGNATUREリード・シニアアーティストアドバイスコース

NARSのトップアーティストによるONE-TO-ONEのカラーメーキャップアドバイスで新たな魅力や個性を引き出すメイク提案コースです。

◆担当： リードメーキャップアーティスト・シニアメーキャップアーティスト

◆所要時間： 75分（アーティストによるアドバイス45分・メーキャップスタイリストによるアドバイス30分）

◆内容： トップアーティストがカラーメーキャップおよびベースメーキャップの組み合わせをご提案し、メーキャップスタイリストがテクニックの実践および習得をサポートいたします。

◆参加条件： 事前予約制。当日店頭にて22,000円(税込)以上の商品をご購入。

＜予約方法について＞

各コースのご予約は、NARS Cosmetics オフィシャルサイト内「店頭予約サービス」(https://www.narscosmetics.jp/makeupservice.html)のリンクにて、承っております。

※ご予約時間から10分以上経過した場合は自動キャンセル扱いとなります。予めご了承ください。

■ NARS アーティストについて

望月 陽子

リードメーキャップアーティスト

国内外のバックステージやファッション誌の撮影を経て、NARSアーティストチームをリード。

最先端のファッションシーンで培った鋭い感性と確かなテクニックで、洗練されたルックを創り出す。

卓越したセンスに定評があり、シンプルでありながら、魅力を最大限に引き出す。

茂登 春奈

リードメーキャップアーティスト

国内外の様々なバックステージで活躍し、NARSリードメーキャップアーティストとして、イベントやメーキャップショーなど幅広い活動を通してNARSの魅力を発信している。

色と質感を巧みに操る繊細なテクニックで、的確なバランスを見極め、最適な美しさへと導く。

佐藤 達也

シニアメーキャップアーティスト

NARSシニアメーキャップアーティストとして、店頭やイベント、国内でのバックステージやインスタライブなど幅広く活躍。

親しみやすい笑顔と丁寧なカウンセリングで、リラックスした空間づくりも魅力のひとつ。

柔らかな空気感の中に芯のある美しさを引き出し、一人ひとりの魅力を自然に際立たせる。

得田 舞

リージョナルメーキャップアーティスト

国内のバックステージでの経験を活かし、店頭やイベントでも幅広く活躍。

NARSらしい光を反射する立体感のある肌作りを得意とし、すぐに実践できるテクニックを大切にしている。

気持ちをポジティブにする提案を心がけ、一人ひとりと丁寧に向き合い魅力を最大限に引き立てる。

堀井 美里

リージョナルメーキャップアーティスト

店頭やイベントでの活動に加え、国内のバックステージでの経験も重ね活躍。

透明感のあるベースメイクや繊細かつ正確なテクニックで、個性を引き立てるメイクを得意としている。

親しみやすい雰囲気で、新しいカラーやアイテムを提案しながら、一人ひとりの自然な美しさを引き出す。

田浦 美穂

リージョナルメーキャップアーティスト

店頭やイベントを中心に活動しながら、国内のバックステージでの経験も重ねている。

トレンドとお客様の個性をMIXさせたメイクで、コンプレックスをチャームポイントに変える楽しさを伝える。

色彩や質感のバランスを意識し、一人ひとりに寄り添ったパーソナルな提案で魅力を引き出す。

＜注意事項＞

・当日ご紹介した商品の中から、気に入っていただいた商品をお買い求めいただくことが申し込み条件となります。

・コースごとに当日店舗にてNARS商品のお買い上げ金額の条件がございます。

・事前予約制です。

・予約時間を10分経過してもご来店がない場合、キャンセル扱いとさせていただきます。

・予約変更、キャンセルのご希望は予約サイトをご確認いただくか、直接ご予約店頭のNARSカウンターにご連絡ください。

・本サービスは、お客さまによる商品購入のご検討にあたって、アーティスト・スタイリストがメーキャップに関するアドバイス・ご提案をさせていただくもので、お客さまに直接メーキャップを実施することを目的とするものではありません。