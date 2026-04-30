ひらかたパーク(大阪府枚方市枚方公園町1-1)は、“ぬい活”に特化した撮影イベント「ぬい撮りオフ会 in ひらかたパーク」を5月22日(金)・23日(土)に開催いたします。 当園では、2025年度より「推しカラーであふれる遊園地」をテーマに、推し活応援プロジェクト「#推し活ひらパー」を展開しております。前回のイベント「#全力推し活ひらパー」で特にご好評いただいた「ぬい撮り」を、今回は単独イベントとしてさらにパワーアップ。 本イベントでは、閉園後のひらかたパーク内で、2025年10月にオープンした新エリア「プラネットアクア・ポート」を貸し切りで利用でき、幻想的な空間を舞台に、大切なぬいぐるみやアクリルスタンド等とのプレミアムな撮影タイムをお楽しみいただけます。 前回参加者に実施したアンケートでは、回答者全員が「楽しかった」と回答し、満足度100％を記録。「貸し切りなので撮影しやすかった」「ロケーションが良かった」といったお声を多数いただいたことから、今回の再開催を決定いたしました。

〈開催概要〉

開催日：5月22日(金)、5月23日(土) ※いずれも閉園後 開催場所：プラネットアクア・ポート (受付：メインゲート、フラワーコート) 開催時間：17:15～18:45 (受付17:00) 参加料金：1,500円 WEBサイト：https://www.hirakatapark.co.jp/topics/nui-oshi-2605/ チケット情報：https://www.asoview.com/channel/ticket/MI9Zja17xi/ticket0000050991/ ※チケットは「アソビュー！」のみの販売となります

■貸し切りで“ぬい活”を満喫！「ぬい撮りオフ会 in ひらかたパーク」

没入型アクアリウム「プラネットアクア・ポート」を、閉園後に貸し切り、思い思いの“ぬい活”を心ゆくまでお楽しみいただけます。 “宇宙を旅するアクアリウム”をコンセプトにした館内は、約1,000㎡・全10エリアにわたる幻想的な空間。およそ200種類の水生生物とデジタル演出が融合した非日常的なロケーションで、納得がいくまで「推し」の撮影を追求できます。

■カラーバンドで意思表示！ 希望する「過ごし方」の可視化が交流のきっかけに

本イベントでは、アニメやアイドルなど多様な“推し”がいる方々が、それぞれのスタイルで安心してお楽しみいただける仕組みを導入しております。会場内では、「積極的に交流したい」「撮影に専念したい」といった参加者の皆様のスタンスを、カラーバンドの色によって一目で判別することが可能です。あらかじめ意思を可視化することで、参加者同士のコミュニケーションを促進します。

≪「ぬい撮り」とは≫

アニメやアイドルのぬいぐるみ(推しぬい)を主役にして写真を撮る、「推し活」の定番スタイルのひとつです。単にキャラクターを撮影するだけでなく、カフェでお茶をしたり、旅行先の絶景をバックにしたりと、あたかも「推しがそこに存在している」かのような日常を切り取るのが醍醐味です。また自分の体験を推しと一緒に楽しんでいる感覚になれることも魅力の一つです。今回のイベントでは、ぬいぐるみはもちろん、アクリルスタンドやドールなど、ジャンルを問わず幅広い「ぬい撮り・ぬい活」を歓迎いたします。

≪＃推し活ひらパーとは≫

「推しカラーであふれる遊園地」をテーマに、推し活を応援するプロジェクト。2023年に設置したフォトスポット「推し活ドア」に始まり、2025年にはプロジェクトチームを結成。遊園地での新しい過ごし方、活用方法など幅広い楽しみ方を、推し活を通じてご提案しています。 以上

https://newscast.jp/attachments/5ViMZQJlJl35sNtAuW17.pdf