建設用レーザー市場の需要、シェア、動向、成長、機会およびインサイト分析（2026年～2036年）
Survey Reports LLCは2026年4月に、建設用レーザー市場に関する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、製品別（回転レーザーレベル、ラインレーザーレベル、鉛直／ドットレーザー）、測定範囲別（1フィート～100フィート、101フィート～200フィート、201フィート以上）、操作方式別（手動レベリングレーザー、セルフレベリングおよび自動レベリングレーザー）、用途別（屋内（距離測定、床レベリング、高さ測定、位置合わせ）、屋外（配管、測量、標高測定、現場レイアウト））に市場を細分化し、2025年～2035年における世界市場の分析、動向、機会および予測を提示するものであり、建設用レーザー市場の将来予測評価を提供する。本レポートはまた、成長要因、市場機会、課題および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを強調している。
建設用レーザー市場の概要
建設用レーザーは、建設および測量において、高精度な基準線や基準点を距離にわたって投影するための精密機器である。主な種類には、ラインレーザー、回転レーザー、ドットレーザーがあり、それぞれレベリング、位置合わせ、整地、レイアウトなどの作業に適している。これらの機器は従来の手動方法と比較して効率と精度を向上させ、床施工、壁の位置合わせ、天井設置、掘削などのプロジェクトにおける人的誤差を低減する。最新の建設用レーザーは、セルフレベリング機能、耐候性に優れた堅牢な設計、屋外使用のためのデジタル受信機との互換性などを備えていることが多い。住宅、商業、インフラプロジェクト全般で広く採用されており、建設作業における一貫性、速度、精度を確保するために不可欠なツールである。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、建設用レーザー市場の規模は2025年に32億米ドルであった。また、2036年末までに市場規模は51億米ドルに達すると予測されている。さらに、2026年から2036年の予測期間において、同市場は約4.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038441
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347964/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な建設用レーザー市場分析によれば、レーザーによる建設のスマート化、現場におけるスマートツールの普及、急速なインフラ開発と都市化、ならびに高精度および先進技術への需要の高まりを背景に、市場規模は拡大すると見込まれる。本市場における主要企業には、AdirPro、ADA Instruments、DotProduct、Hilti、Kapro Industries Ltd.、Laser Tools Co. Inc、Leica Geosystems AG、Pacific Laser Systems、Qualcomm、SOLA、Spectra Precision、STABILA、Stanley Black & Decker, Inc.が含まれる。
当社の建設用レーザー市場調査レポートは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの地域および各国に関する詳細な分析も含んでいる。また、日本の顧客の特定のニーズに対応した詳細な分析も提供している。
目次
● 建設用レーザー市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2036年までの世界建設用レーザー市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）における需要および機会分析（日本を含む各国別）
建設用レーザー市場の概要
建設用レーザーは、建設および測量において、高精度な基準線や基準点を距離にわたって投影するための精密機器である。主な種類には、ラインレーザー、回転レーザー、ドットレーザーがあり、それぞれレベリング、位置合わせ、整地、レイアウトなどの作業に適している。これらの機器は従来の手動方法と比較して効率と精度を向上させ、床施工、壁の位置合わせ、天井設置、掘削などのプロジェクトにおける人的誤差を低減する。最新の建設用レーザーは、セルフレベリング機能、耐候性に優れた堅牢な設計、屋外使用のためのデジタル受信機との互換性などを備えていることが多い。住宅、商業、インフラプロジェクト全般で広く採用されており、建設作業における一貫性、速度、精度を確保するために不可欠なツールである。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、建設用レーザー市場の規模は2025年に32億米ドルであった。また、2036年末までに市場規模は51億米ドルに達すると予測されている。さらに、2026年から2036年の予測期間において、同市場は約4.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的な建設用レーザー市場分析によれば、レーザーによる建設のスマート化、現場におけるスマートツールの普及、急速なインフラ開発と都市化、ならびに高精度および先進技術への需要の高まりを背景に、市場規模は拡大すると見込まれる。本市場における主要企業には、AdirPro、ADA Instruments、DotProduct、Hilti、Kapro Industries Ltd.、Laser Tools Co. Inc、Leica Geosystems AG、Pacific Laser Systems、Qualcomm、SOLA、Spectra Precision、STABILA、Stanley Black & Decker, Inc.が含まれる。
当社の建設用レーザー市場調査レポートは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの地域および各国に関する詳細な分析も含んでいる。また、日本の顧客の特定のニーズに対応した詳細な分析も提供している。
目次
● 建設用レーザー市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2036年までの世界建設用レーザー市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）における需要および機会分析（日本を含む各国別）