「開運！なんでも鑑定団」ゴルフグッズ鑑定士・中山功一氏監修「中古ゴルフクラブベストランキング2026」4月21日発売！
株式会社プレジデント社(所在地：東京都千代田区)は、2004年から毎年発売している、ゴルフグッズ鑑定士・中山功一氏監修「中古ゴルフクラブベストランキング」の2026年版を、2026年4月21日(火)に全国の書店、コンビニにて発売いたします。
中古ゴルフクラブベストランキング2026
【プレジデントムック詳細】
発売日：4月21日(火)発売
定価 ：1,750円(税込)
全国の書店、コンビニにてお取り扱いしております。
【「中古ゴルフクラブベストランキング2026」について】
中山功一氏が蓄積したデータベースにより売れ筋ランキングを選出！
クラブ選びの指針になるように総重量やロフトなど、あらゆる角度からランキング！
ビギナーからマニアまで.....ゴルファーには必読だ！
2004年から毎年発売している「中古ゴルフクラブベストランキング」、2026年版が満を持して発売です。
ハードヒッター向け・スタンダードプレーヤー向け・アベレージプレーヤー向け
ドライバー150機種、アイアン150機種、フェアウェイウッド50機種、ユーティリティ50機種、ウェッジ50機種、パター50機種、合計500機種もの中古クラブを詳細に解説。
さらにクラブの買取価格、販売価格も掲載しているので、買い得・売り得のクラブがすぐに見つかります。
中古クラブ選びで、長年のゴルフの悩みを解消しよう！
＜主なコンテンツ＞
★絶対に手放したくない
女子プロが使い続ける！こだわりの1本！
★令和の試打職人・石井良介
キャロウェイ・テーラーメイド・ピン
3世代ドライバーを徹底比較
新製品試打
★馬場由美子が試打
新旧ゼクシオ＋高反発モデル
5モデルを打ち比べ！
ゼクシオ試打
ドライバーランキング
【中山功一(なかやまこういち)】
中山功一
1972年12月18日生まれ、神奈川県出身。
ゴルフ歴45年
「開運！なんでも鑑定団」ゴルフグッズ鑑定士
フェスティバルゴルフ：元ゼネラルマネージャー
中古クラブの売買に携わり35年。
接客を通してゴルファーニーズを学ぶ。その的確な査定、相場監視、アドバイスには定評があり中古業界では、カリスマと称される。
33年前から膨大なクラブデータを編纂する。
リスクヘッジ型売買相場システムを開発。
買取相場用の膨大なデータを編纂しホームページなどのDB構築・画像DB構築も手がける。
現在、執筆・Web制作・ショップコーディネート・コンサルティングを手がける。
ゴルフデータベース監修 【ゴルフデータベース】で検索！
https://data.u-shop.co.jp/
TV出演：
「開運！なんでも鑑定団」
撮影協力：
INDOOR GOLF GARDEN 6 ASAKUSA
INDOOR GOLF GARDEN 6 ASAKUSA
https://6asakusa.com/
【発行所】
株式会社ALBA
〒135-0042 東京都江東区木場2-8-3第一びる西館
https://company.alba.co.jp
【発売元】
株式会社プレジデント社
〒102-8641 東京都千代田区平河町2-16-1平河町森タワー13階