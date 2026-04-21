株式会社プレジデント社(所在地：東京都千代田区)は、2004年から毎年発売している、ゴルフグッズ鑑定士・中山功一氏監修「中古ゴルフクラブベストランキング」の2026年版を、2026年4月21日(火)に全国の書店、コンビニにて発売いたします。





中古ゴルフクラブベストランキング2026





【プレジデントムック詳細】

発売日：4月21日(火)発売

定価 ：1,750円(税込)

全国の書店、コンビニにてお取り扱いしております。









【「中古ゴルフクラブベストランキング2026」について】

中山功一氏が蓄積したデータベースにより売れ筋ランキングを選出！

クラブ選びの指針になるように総重量やロフトなど、あらゆる角度からランキング！

ビギナーからマニアまで.....ゴルファーには必読だ！





2004年から毎年発売している「中古ゴルフクラブベストランキング」、2026年版が満を持して発売です。

ハードヒッター向け・スタンダードプレーヤー向け・アベレージプレーヤー向け

ドライバー150機種、アイアン150機種、フェアウェイウッド50機種、ユーティリティ50機種、ウェッジ50機種、パター50機種、合計500機種もの中古クラブを詳細に解説。

さらにクラブの買取価格、販売価格も掲載しているので、買い得・売り得のクラブがすぐに見つかります。

中古クラブ選びで、長年のゴルフの悩みを解消しよう！









＜主なコンテンツ＞

★絶対に手放したくない

女子プロが使い続ける！こだわりの1本！





★令和の試打職人・石井良介

キャロウェイ・テーラーメイド・ピン

3世代ドライバーを徹底比較





新製品試打





★馬場由美子が試打

新旧ゼクシオ＋高反発モデル

5モデルを打ち比べ！





ゼクシオ試打

ドライバーランキング









【中山功一(なかやまこういち)】





中山功一





1972年12月18日生まれ、神奈川県出身。

ゴルフ歴45年

「開運！なんでも鑑定団」ゴルフグッズ鑑定士

フェスティバルゴルフ：元ゼネラルマネージャー





中古クラブの売買に携わり35年。

接客を通してゴルファーニーズを学ぶ。その的確な査定、相場監視、アドバイスには定評があり中古業界では、カリスマと称される。

33年前から膨大なクラブデータを編纂する。

リスクヘッジ型売買相場システムを開発。

買取相場用の膨大なデータを編纂しホームページなどのDB構築・画像DB構築も手がける。

現在、執筆・Web制作・ショップコーディネート・コンサルティングを手がける。





ゴルフデータベース監修 【ゴルフデータベース】で検索！

https://data.u-shop.co.jp/





TV出演：

「開運！なんでも鑑定団」





撮影協力：

INDOOR GOLF GARDEN 6 ASAKUSA





INDOOR GOLF GARDEN 6 ASAKUSA





https://6asakusa.com/









【発行所】

株式会社ALBA

〒135-0042 東京都江東区木場2-8-3第一びる西館

https://company.alba.co.jp









【発売元】

株式会社プレジデント社

〒102-8641 東京都千代田区平河町2-16-1平河町森タワー13階