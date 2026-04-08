【Spigen】Pixel 10aを買うならこれ！Amazonで”Made for Google”公式認定ケース＆ガラスフィルムが解禁！

Spigen Korea Co., Ltd.

Google Pixel 10aの発売に合わせて、Spigenからケースやガラスフィルムなどが発売になります。

19年の歴史を誇るSpigenだからこそ、細部までこだわり、最適なフィット感のあるケースやガラスフィルムで、 新しいデバイスも長くしっかり守ります。

Google独自の厳しい品質基準を満たした”Made for Google”認定を取得しており、高い互換性と信頼性で、安心してお使いいただけます。

Spigenは、大切なデバイスをしっかり守り、安全と安心をお約束いたします。

Amazon公式サイト :https://www.amazon.co.jp/stores/page/327F99E1-2E13-4C8E-8FDE-1F482B118654?channel=PR_Pixel10a_260310

【注目の新商品】

ウルトラ・ハイブリッド（クリスタル・クリア）

Spigenの豊富なPixelケースラインナップの中で、最も多くのユーザーに愛用されているシリーズです。

側面に柔らかいTPU素材を採用しているので装着しやすく、しっかりフィットし、透き通るような透明度でデバイス本体の美しさを楽しめます。

薄型なのにグリップ感がいいので、滑りにくく、使いやすい設計になっています。

◇ 製品情報

製品名: ウルトラ・ハイブリッド

カラー: クリスタル・クリア

◇ 製品特徴

- 厳しい落下テストをクリアした米軍MIL規格で、高い保護力を誇ります。

- ケースの四隅に配置されたエアクッションが、落下時の衝撃を効率よく吸収し、大切なデバイスをしっかり守ります。

- 側面の透明TPUには、特殊ブルーレジンを配合するデュラクリア技術を採用しているので黄ばみにくく、一般的なクリアケースに比べ、透明な美しさを70%長持ちさせます。

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ウルトラ・ハイブリッド・マグフィット（フロスト・ブラック）

定番の「ウルトラ・ハイブリッド」に、MagSafe機能と指紋防止ブラックコーティングを施しました。

着脱が簡単になる柔らかいTPU（熱可塑性ポリウレタン）でホールド感もよく、丈夫なPC（ポリカーボネート）で傷つきにくい2重構造になっています。

◇ 製品情報

製品名: ウルトラ・ハイブリッド・マグフィット

カラー: クリア・ホワイト / クリア・グラファイト / フロスト・ブラック

◇ 製品特徴

- MagSafe対応のマグネットが内臓されており、MagSafe対応の充電器やカードケースなどのアクセサリーを、快適にご利用いただけます。

- 側面にはマットに仕上げたブラックTPUを採用し、黄ばみにくい設計にいたしました。黄ばみを気にすることなく、お気に入りのスタイルを長期間美しく保ちます。

- 背面には、指紋を防ぎ、デザインを活かす半透明のフロスト加工を施しました。指紋の付着を徹底的に抑えつつ、デバイス固有のデザインやロゴをさりげなく引き立てる洗練された設計です。

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ナノポップ・マグフィット（ブルーベリー・ネイビー）

ポップなツートンカラーで個性を彩り、米軍MIL規格の強靭な保護力も備えたデザインケースです。

さわり心地のいい、さらっとした質感ですが、側面に施されたドットパターンが滑り止めの役割を果たすので、安心感を与えてくれます。

◇ 製品情報

製品名: ナノポップ・マグフィット

カラー: ブルーベリー・ネイビー / ブラック・セサミ / アボ・グリーン

◇ 製品特徴

- ポップなツートーンデザインで、パッと目を引くバイカラーが、デバイスを個性的でスタイリッシュに彩ります。

- MagSafe対応のマグネット内蔵で、充電器やウォレットなどのMagSafe専用アクセサリーがピタッと吸着し、快適に使いこなせます。

- 指紋やホコリの目立ちにくいプレミアムな質感なので、いつでもサラッとした手触りを維持し、常に清潔感をキープしてくれます。

- 側面に施された繊細なドットパターンが抜群の滑り止め効果を果たし、手になじむ最高のホールド感を実現しました。うっかり落下させてしまう不安を軽減します。

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Pixel 10a強化ガラスフィルム EZ Fit Pro

貼り付けキットで、初心者でも簡単にきれいに張ることができるガラスフィルムです。

高品質で、タッチの感度もよく、指紋認証にも対応しています。

◇ 製品情報

製品名: Pixel 10a 強化ガラスフィルム EZ Fit Pro

カラー: クリスタル・クリア

対応機種：Pixel 10a

◇ 製品特徴

- 加熱処理された10H+強化ガラスを採用し、日常のキズや衝撃から画面を保護します。

- ガイド付き貼り付けキットにより、簡単に位置合わせができるので、約30秒で貼り付け可能です。

- 指紋防止コーティングにより、指紋や汚れが付きにくく、なめらかな操作感を維持します。

- 飛散防止加工により、万が一割れた場合でも、ヒビが広がりにくい設計になっているので安心してお使いいただけます。

- Spigen製ケースとの併用を考慮し設計されているので、干渉しません。(※画面保護フィルムのため、ベゼル部分は非対応。)

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MagSafeスマホリングデュアルポップ・マグフィット

柔らかいシリコンタイプのスマホリングです。

軽くてスリムな設計になっているので使いやすく、素材がシリコンなので、指や手首への負担が軽くなっています。

スマホリングの両面にMagSafeマグネットを内蔵しているので、MagSafeアクセサリーだけでなく、磁力のある壁など、様々なシーンでお使いいただけます。

◇ 製品情報

製品名: MagSafeスマホリング デュアルポップ・マグフィット

カラー(フラットタイプ): ブラック / グレー

カラー(スタンダードタイプ): マーブル・グレー / バイオレット / ライト・ブルー

◇ 製品特徴

- スタンダードタイプは重量22.2g、厚さ0.4cm、スリムタイプは重量16.2g、厚さ0.3cmの超軽量＆スリム設計になっています。

- 柔らかいシリコン素材を採用しており、指や手首への負担を軽減し、快適なグリップ感を実現しました。

- スマホリングの両面にMagSafeマグネットを内蔵し、MagSafeアクセサリーの装着が可能です。金属面への固定にも対応しています。

- 角度を自由に調整でき、動画視聴やビデオ通話などさまざまなシーンでお使いいただけます。

- 傷を防止するフラットデザインを採用しているので、装着時にカメラが直接テーブルに接触しにくく、傷つきにくくなっています。

- iPhone 17/16/15/14/13/12シリーズやPixel 10シリーズなど、マグネットが内蔵されたデバイスやケースに対応しています。

詳細を見る :https://amzn.to/4sLzonm

Spigenとは ..

＜シュピゲン＞は2008年に販売を開始して以来、19年の歴史を誇る老舗モバイルアクセサリーブランドです。私たちは、目まぐるしく進化するデバイスに対応するため、常に最先端の技術を研究し、商品を開発を続けています。シュピゲンは、”大切なデバイスをしっかり守る”といった本質を何よりも大切にし、保護力や機能性を徹底的に追及しています。また、デザインとのバランスも大切にしており、デザインもこだわり、デバイスを守ってくれる安心感と美しさを兼ね備えております。シュピゲンでは、妥協せず、丁寧に何度も検品を繰り返し、最高の品質を保つことに努めており、お客様へ安全と安心を約束します。さらに、未来に向けて、環境に配慮した取り組みにも注力しています。再利用が可能なパッケージを採用したり、CO2の削減に努めたりなど、持続可能な社会にするための努力も欠かしません。お客様に「安定のSpigen」という安心感と価値を提供するため、日々進化を続け、現在は日本のみならず、アメリカ、ヨーロッパなど世界60か国以上の国々で愛されるブランドへと成長いたしました。私たちは、これからも、お客様に寄り添い、信頼していただけるブランドへと進化を続けて参ります。

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