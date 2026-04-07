株式会社京阪百貨店（本社：大阪府守口市 取締役社長：畑中 利彦）守口店では、「すがたも心もきれいな百貨店」をテーマに、「うるおい」と「上質」、そして「日々の暮らしの便利さ」を提供する店舗として進化を続けております。 当店では昨年春より、地域の日常を支える基盤づくりとして、食品フロアを中心とした改装を段階的に進めてまいりました。日々の暮らしに欠かせない「食」の充実を図ることで、より便利で使いやすい店舗づくりに取り組んでおります。 このたび、これらの取り組みに続く次のステップとして、新たに「DAISO」「Standard Products」「THREEPPY」をオープンいたします。 上質な時間や特別な体験をご提供する一方で、日々の暮らしを支える利便性の向上も百貨店の重要な役割と捉えています。今回の改装により、日常使いの生活必需品からデザイン性の高い生活雑貨まで、幅広いニーズに対応し、より使いやすく、より身近な存在へと進化いたします。 今後も売場構成やサービスの見直しを進め、さらなる魅力向上に向けた取り組みを段階的に展開してまいります。

【NEW OPEN】

豊富な品揃え、高いクオリティ、ユニークなアイデアでお客さまに楽しさと豊かさをお届けします。「だんぜん！ダイソー」

普段の生活で使う、日用品をちょっと楽しく。使いやすく買いやすい、リビング用品、テーブルウエア、バッグや服飾、雑貨などスタンダードなアイテムをそろえました。「ちょっといいのが、ずっといい。」

遊び心や彩りを持ち味にした、300円が中心のアクセサリー、インテリア、食器、ファッション雑貨などのオリジナルアイテムをそろえました。「あいらしい。そして私らしい。」

オープン日：

2026年4月23日(木)

営業時間：

午前10時～午後7時

場所：

京阪百貨店 守口店6階

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