社会福祉法人ちとせ交友会、職員2,000名超の体制で2026年度を始動

社会福祉法人ちとせ交友会ちとせ交友会2026年度交友会スローガン

社会福祉法人ちとせ交友会（本部：東京都千代田区、理事長：山口 哲史）は、2026年4月1日より、全国で職員2,000名規模へと成長した組織力を生かし、新たな組織体制のもとで2026年度を始動しました。

本年度は、「We are the One ～自律深化 子どもまんなか社会の協創～」を目標基盤に、保育の質向上と人材育成の体系化を一層推進します。

急速に変化する保育・福祉環境に対応し、子ども・保護者・地域社会に対してより高い価値を提供するため、研修制度の強化やICT活用、園横断の支援体制整備など、多角的な取り組みを展開してまいります。

背景・目的

保育人材の確保・育成が全国的な課題となる中、ちとせ交友会では園数の拡大に伴い、職員数が2,000名超の規模へと成長し、組織運営の高度化と専門性の強化が求められてきました。

特に、子どもを取り巻く社会環境が大きく変化する現在の保育現場では、子どもが自分の気持ちを理解し調整する力、自ら考えて行動する力、仲間と協力しながら活動する力など、“自律性”を育む質の高い保育が求められています。

こうした状況を踏まえ、当法人は2026年度より新たな組織体制を導入し、現場支援の充実、人材育成の体系化、ICTを活用した業務効率化など、複数の改革を同時に進めてまいります。

これらの取り組みは、年度目標「We are the One.」の実現に向けた基盤づくりでもあり、

・子どもが自律的に育つ環境の創出

・職員が意図を持って協働し、専門性を高め続けられる組織づくり

・地域社会とともに子どもを育む協創の推進

を法人全体で進めていくことを目的としています。

また、新卒職員向け研修の拡充やキャリア段階に応じた育成制度の再整備を通じて、未来の保育を担う人材を継続的に育成し、地域社会に対してより質の高い福祉サービスを提供することで、社会福祉法人としての責務を果たしてまいります。

具体的な取り組み

1. 新卒研修の拡充と体系化

新卒職員向けには、保育の基礎に加え、食育・安全管理・保護者支援などを体系的に学べる研修プログラムを拡充。

「情意的・社会道徳的・知的」の3つの自律性を育む保育を実現できるよう、現場で求められる実践力の向上を図ります。

2. キャリア段階に応じた育成体制の再整備

若手・中堅・管理職まで一貫した研修体系を再構築し、職員が意図を持って働き、仲間と力を合わせ、保護者と共に歩むための専門性を育成します。

3. ICT活用による業務効率化と質向上の両立

保育記録や情報共有の効率化を進め、職員の業務負担軽減と保育の質向上を同時に推進します。

4. 園横断の支援体制と環境改善の強化

グループ園を横断した支援体制を強化し、子どもたちにより良い保育環境を提供するための環境整備を進めます。

理事長 山口 哲史コメント

2026年度新入社員研修の様子

社会福祉法人ちとせ交友会は、職員数が2,000名を超える日本最大級の社会福祉法人として、地域社会から寄せられる期待の大きさを日々実感しています。

2026年度、私たちは年度目標として掲げた 『We are the One. ～自律深化 子どもまんなか社会の協創～』 を胸に、新体制での挑戦をスタートしました。

この言葉には、“子どもをまんなかに据え、私たち一人ひとりが専門性を深めながら、仲間と力を合わせて未来をつくっていく”という強い決意を込めています。

急速に変化する保育・福祉の環境に応えていくためには、組織としての仕組みだけでなく、職員一人ひとりの想いと行動が不可欠です。

新卒研修をはじめとした人材育成の強化、ICTの活用、園横断での支援体制の充実などの取り組みは、すべてこの理念を実現するための基盤づくりです。

職員が安心して働き続けられる環境を整えることは、子どもたちにより良い保育を届けることにつながり、ひいては地域社会への貢献にもつながります。

これからも、地域に根ざした福祉法人として、未来を担う子どもたちの育ちを支えるために、私たちは挑戦を止めません。

“We are the One” の精神のもと、全職員が心をひとつにし、子どもたちの未来をともにつくってまいります。

本件に関するお問い合わせ先

社会福祉法人ちとせ交友会 広報担当

TEL：03-3222-3250

Email：honbu@chitosek.or.jp

社会福祉法人ちとせ交友会について

社会福祉法人ちとせ交友会は、岡山をはじめ、東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・福岡において、認可保育園や認定こども園、児童発達支援などの療育施設を含む多様な子ども・子育て支援事業を展開しています。

ちとせ交友会オリジナルキャラクター「ちこちゃん」

【法人概要】

法人名：社会福祉法人ちとせ交友会

所在地：東京都千代田区二番町7番地5

理事長：山口 哲史

事業内容： 認可保育園他の幼児施設等運営

設立： 昭和45年8月

HP：https://www.chitosek.or.jp