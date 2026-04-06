店舗の移転に関するお知らせ　4月に「本山センター」・「品川センター」を移転リニューアルオープン

東急リバブル株式会社

東急リバブル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小林 俊一）は、2026年4月9日（木）に売買仲介店舗「本山センター」（名古屋市千種区）、2026年4月16日（木）に売買・賃貸仲介店舗「品川センター」（東京都港区）の２店舗を移転リニューアルオープンいたしますので、お知らせいたします。

■本山センター

本山センターは、2014年の開設以来、千種区・昭和区を中心に地域の皆さまの不動産取引をサポートしてまいりましたが、この度、さらなる事業規模の拡大とサービス品質の向上を目指し、店舗を移転することとなりました。

新店舗は、現店舗と同じ「広小路通」沿いの2軒隣に位置する新築ビルで、耐震性などの安全性が向上したほか、店舗面積の拡大に伴い応接室の増設を実現し、新たにお客様用駐車場も確保いたしました。

新たな拠点で、これまで以上に快適な接客空間と利便性を備え、地域に根差した質の高いコンサルティングサービスを一層強化し、地域のみなさまに選ばれ続けるセンターを目指します。

■品川センター

品川センターは、品川駅西口地区再開発事業の進展に伴い、将来的な発展が期待される同エリアでの営業継続および機能強化を図るため、この度、高輪3丁目に位置する新築ビルへ移転することとなりました。新店舗は、JR各線・京急本線「品川」駅から徒歩4分とアクセスも良く、引き続き利便性の高い環境でお客様をお迎えいたします。

新店舗は、2026年1月竣工の10階建てのオフィスビルで、第一京浜沿いの高い視認性と、優れた耐震性能を兼ね備えております。店内は内装やレイアウトを一新し、応接室の増設により、プライバシーに配慮した快適な接客空間を提供いたします。

また、従来は別フロアに分かれていた売買・賃貸の両機能をワンフロアに集約いたします。これにより社員間の連携を強化し、ワンストップサービスをより円滑にお客様へご提供することが可能となります。新拠点においても、皆さまに最良の付加価値を提供できるよう努めてまいります。

今回の移転リニューアルを機に、近郊エリアにお住いの皆さま、ならびに当該エリアで不動産のお取引ニーズをお持ちのお客様に対し、質の高いサービス提供に努め、地域一番店を目指してまいります。

今後も当社はネットワークの充実と共に、お客様の課題に真摯に向き合い、最適な解決へ導けるよう努めてまいります。

以 上

【店舗概要】

・名 称 本山センター

・所在地 〒464-0807

愛知県名古屋市千種区東山通三丁目

2-３Crecer東山通 1・2階

・交 通 名古屋市営地下鉄線東山線

「本山」駅2番出口より徒歩6分、

「東山公園」駅1番出口より徒歩5分

・ＴＥＬ 052-781-1109

・ＦＡＸ 052-781-1107

・営業開始日 2026年4月9日（木）（予定）

【店舗概要】

・名 称 品川センター

・所在地 〒108-0074

東京都港区高輪三丁目25-29

Ave. Takanawa 2階

・交 通 JR各線・京急本線「品川駅」より

徒歩4分

・ＴＥＬ 03-6455-1301（売買）

03-6455-7201（賃貸）

・ＦＡＸ 03-6455-1307（売買）

03-3444-6377（賃貸）

・営業開始日 2026年4月16日（木）（予定）