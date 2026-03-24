トリドールHD、加古川観光協会と交流会共催　総勢13名と1組の観光大使が初めて大集合

株式会社トリドールホールディングス

「心的資本経営」を原動力に、世界中へ食の感動体験を提供する株式会社トリドールホールディングス（東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 粟田 貴也、以下「トリドールHD」）の創業地は兵庫県加古川市であり、代表取締役社長の粟田の出身地でもあります。そのため、2023年には加古川市と地域活性化に関する包括連携協定を締結するとともに、同年に粟田は加古川観光大使にも就任しています。

その一環として、2026年2月24日（火）に加古川観光協会と協働し、当社渋谷オフィスにて加古川観光大使が一堂に集まる交流会を共催しました。

加古川市は兵庫県南部の播磨灘に面し、県下最大の一級河川「加古川」の河口に広がる豊かな自然に恵まれた地域です。海岸線には日本有数の鉄鋼工場があり、その一方内陸部には伝統を生かした靴下、建具など特色のある地場産業が営まれています。また、国宝などの文化財を多数所有する鶴林寺などの神社仏閣や、自然が満喫できる高御位山、清流加古川など、多くの文化遺産と豊かな緑に囲まれたまちです。

このように魅力あふれる地域である一方、時代の変化の中で、地域の新たな価値創出が求められています。加古川観光大使は、地域の魅力発信を通じてイメージ向上と観光振興を図り、地域のさらなる発展に取り組んでいます。

現在、加古川観光大使は合計で25名と1組が就任しています。関西圏や首都圏を中心に各地で活動し、加古川の魅力を伝えるという共通の志のもと、それぞれの立場から発信を続けています。活動拠点が異なることから、お互いに直接顔を合わせる機会は限られていましたが、このたび総勢13名と1組が参加し、交流の場が実現しました。会場では親交を深めるとともに、活動のさらなる活性化と大使同士の協働によるシナジー創出を目的とした本交流会は、加古川観光協会として初めて開催した取り組みです。

当日は当社のセミナールームとカフェスペースで交流会が開催され、加古川市ゆかりの著名人が一堂に会しました。加古川市の現状共有に加え、この会のために特別に創作された加古川浪曲の披露や、地元特産品を活かした料理の提供など、多彩なプログラムが行われました。

■ イベント概要

・ 名称：加古川観光大使交流会IN トリドールHD

・ 日時：2026年 2月 24日（火） 17時～20時

・ 場所：株式会社トリドールホールディングス（所在地：東京都渋谷区）

・ 主催：一般社団法人加古川観光協会

・ 参加者：加古川観光大使の皆さま、観光協会・加古川市の関係者さま

<加古川観光大使の皆さま>

ジョーナカムラ様（俳優） 2009.1.12ご就任

久保利明様（棋士） 2009.5.31ご就任

井上慶太様（棋士） 2009.5.31ご就任

住田裕子様（弁護士） 2009.7.3 ご就任

船江恒平様（棋士） 2010.12.5ご就任

たけだバーベキュー様（お笑い芸人） 2017.5.30 ご就任

柴田昌宜様（指揮者・陸上自衛隊中央音楽隊） 2021.4.1ご就任

上野樹里様（俳優） 2021.12.21ご就任

かっつん＆デミーちゃん （かつめしPR キャラクター） 2022.9.29 ご就任

玉岡かおる様（作家） 2022.11.5ご就任

粟田貴也（経営者） 2023.7.18 就任

上野裕寿様（棋士） 2024.１.14 ご就任

SCANDAL TOMOMI様（アーティスト） 2024.10.7 ご就任

京山幸太様（浪曲師） 2025.8.5 ご就任

ジョーナカムラ様

（俳優）

久保利明様

（棋士）

井上慶太様

（棋士）

住田裕子様

（弁護士）

船江恒平様

（棋士）

たけだバーベキュー様

（お笑い芸人）

柴田昌宜様

（指揮者・陸上自衛隊中央音楽隊）

かっつん＆デミーちゃん

（かつめしPR キャラクター）

玉岡かおる様

（作家）

粟田貴也

（経営者）

上野裕寿様

（棋士）

SCANDAL TOMOMI様

（アーティスト）

京山幸太様

（浪曲師）

※上野樹里様（俳優）は集合写真でのご紹介となります

[来賓]

岡田 康裕 様（加古川市長）

川西 三良 様（加古川市副市長）

[司会]

森 寧々 様（俳優）

森寧々様■ イベント内容

1.開会・挨拶 加古川観光協会 大庫会長

2.加古川市長 岡田様によるプレゼンテーション

～加古川市の現状と今後について～

3.加古川観光大使の活動紹介

4.京山幸太氏による浪曲口演～あの美味しいかつめしをもう一度～

5.トリドールホールディングス カフェスペースにて交流タイム

・観光大使同士の交流

・かっつん＆デミーちゃんによる「かつめしダンス」披露

・かこがわ検定クイズ（加古川観光大使版）

・ふるさと納税返礼品の展示

■ 提供料理の紹介（一部）

・かつめし（加古川和牛のビフカツ）

加古川と言えば「かつめし」が人気ですがその歴史は意外に古く、戦後間もない頃に加古川駅前の食堂で考案されたと言われています。

・あざく（焼きアナゴときゅうりの酢の物）

加古川市の名産として、瀬戸内海・対馬沖の真アナゴを使用した香ばしい「焼きアナゴ」が有名です。

・加古川市のいちご

最新の設備と最適な環境で丹念に育て、完熟で収穫。濃厚な甘みとみずみずしい果汁が魅力です。

・丸亀製麺のうどん

普段丸亀製麺キッチンカーで日本全国うどんを提供しているトリドールHDの社員が、腕によりをかけてご用意したうどん。

■コメント

一般社団法人加古川観光協会 会長 大庫 隆夫氏

このたび、加古川観光大使の皆さまが一堂に会し、新たなつながりを育む機会を持てましたことを大変心強く感じております。加古川市は、豊かな自然や歴史資源に恵まれているだけでなく、粟田貴也代表取締役社長 兼 CEOをはじめ、各分野の第一線で活躍される多彩な人材に支えられた“人の力”あふれるまちであります。今回の交流会の出会いが思いがけない化学反応を生み、新たな企画が芽吹き始める…、そんな展開も密かに期待しております。今後は、加古川を発祥の地とするトリドールHD様のさらなるご発展とともに、その発信力を通じて、加古川の魅力が国内外へ一層広く伝えられていくことを期待しております。

また開催にあたり、素晴らしい空間をご提供いただきましたトリドールHD様のご厚意に、心より御礼申しあげます。

トリドールグループはこれからも、地域や社会の皆様から信頼され、企業市民としての責任を果たすため、社会課題に向き合い、CSV活動を続けていきます。

トリドールホールディングスについて

「食の感動で、この星を満たせ。」をスローガンに掲げ、さまざまな業態の飲食チェーンを展開し、味覚だけでなく五感が揺さぶられる、本能が歓ぶほどの感動を探求し続けています。

トリドールグループは「心的資本経営」を原動力に、従業員の“心の幸せ”とお客さまの“心の感動”を生み出し、持続的な事業成長を目指しています。

今後も「食の感動体験」をどこまでも追求し、世界中で唯一無二の日本発グローバルフードカンパニーを目指して、予測不能な進化を遂げるため、国内のみならず海外での展開を積極的に推進してまいります。