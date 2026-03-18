ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ　特別ルール

一般社団法人Ｔリーグ

3月21,27,28日開催の「ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ」は、一部特別ルールで行われます。



◆プレーオフ ルール

・基本はレギュラーシーズンと同様のルール

・全てのゲームにおいて、デュースあり

・レギュラーシーズンと異なり、勝敗が決定した時点で試合終了

(マッチカウント3-0で勝敗が決定した場合には、第4マッチは行わない)

・アドバンテージ適用

(レギュラーシーズンの勝点差により、上位チームにアドバンテージを付与)

・ベンチ入りメンバーは3日前12時に発表（レギュラーシーズン通り）

・レギュラーシーズン、6マッチデイ以上参加した選手のみ出場できる(ベンチ入りも同様)





※アドバンテージ・レギュラーシーズンにおける「勝ち点の差」に応じて、下位チームが、上位チームに対して、オーダーを事前に開示することとし、１. 上位チームが、開示を受けるマッチを指定できることとする。２. 指定されたオーダーの開示は、前日に行うこととする。【アドバンテージ内容】勝点差0点～5点 上位チームが開示する1マッチを指定出来る勝点差6点～10点 上位チームが開示する2マッチを指定出来る勝点差11点～15点 上位チームが開示する3マッチを指定出来る勝点差16点～ ビクトリーマッチを除く4マッチのオーダーを開示女子は上位3チームが5点差以内となりますので、セミファイナル、ファイナル共に、下位チームの1マッチオーダー開示となります。男子は2位、3位の勝点差が2点となりますので、セミファイナルでの3位T.T彩たまは、1マッチのオーダー開示となります。また、ファイナルは、木下マイスター東京との勝点差が、金沢ポートは8点、T.T彩たまは10点となりますので、いずれのチームが勝ちあがった場合も、2マッチのオーダー開示となります。なお、ファンの皆さま方には、以下のタイミングを目安に、開示されたオーダーを公表の予定です。男子セミファイナル、女子セミファイナル ： 3月20日(木)15時頃男子ファイナル ： 3月26日(木)16時頃女子ファイナル ： 3月27日(金)13時頃