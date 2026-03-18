セミファイナル前日記者会見 及び セミファイナル YouTube配信
一般社団法人Ｔリーグ
Ｔリーグでは、ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレ―オフ 男女セミファイナル、及び、前日に行われます前日記者会見を、Ｔリーグ公式YouTubeにて配信いたします。◆ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレ―オフ セミファイナル前日記者会見 アフタートーク
（メンバーシップ限定）
https://youtube.com/live/D0iWNntRfrM?feature=share
◆ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレ―オフ セミファイナル 生配信（解説実況無し試合中継含む） ※2
https://youtube.com/live/4R5E7gvJ0Vo?feature=share
◆ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 東亞合成 Presents 女子セミファイナル 試合中継
（実況解説有、メンバーシップ限定）
https://youtube.com/live/aLvhYG7JTXA?feature=share
◆ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 東亞合成 Presents 男子セミファイナル 試合中継
（実況解説有、メンバーシップ限定）
https://youtube.com/live/nmJUI75scSU?feature=share
※1 「セミファイナル 前日記者会見 」 2026年3月20日（金）14時～
＜出席予定選手＞
木下アビエル神奈川： 平野 美宇 選手
日本ペイントマレッツ： 芝田 沙季 選手
金沢ポート： 松平 健太 選手
T.T彩たま： 神 巧也 選手
会見内ではアドバンテージによるオーダー開示の内容もいち早くお知らせする予定です。
アドバンテージルールについて詳しくはこちら ⇒ https://tleague.jp/news/detail.php?id=5047
※2 当日生配信は、女子セミファイナルの開場から、男子セミファイナルの試合終了後まで、会場内外で行われるイベントや、会場の雰囲気などをお伝えしてまいります。なお、試合中継も実施いたしますが、試合中継の実況解説等はありませんので、実況解説ありでお楽しみいただきたい方は、メンバーシップにてお楽しみください。
なお、ファイナル前日の、シーズン表彰、記者会見、及び、ファイナル当日も同様の取り組みを実施予定です。こちらは決定次第、改めてお知らせさせていただきます。
Ｔリーグでは、ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレ―オフ 男女セミファイナル、及び、前日に行われます前日記者会見を、Ｔリーグ公式YouTubeにて配信いたします。
◆ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレ―オフ セミファイナル前日記者会見 ※1
https://youtube.com/live/Gt2FIywOTuY?feature=share
（メンバーシップ限定）
https://youtube.com/live/D0iWNntRfrM?feature=share
◆ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレ―オフ セミファイナル 生配信（解説実況無し試合中継含む） ※2
https://youtube.com/live/4R5E7gvJ0Vo?feature=share
◆ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 東亞合成 Presents 女子セミファイナル 試合中継
（実況解説有、メンバーシップ限定）
https://youtube.com/live/aLvhYG7JTXA?feature=share
◆ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 東亞合成 Presents 男子セミファイナル 試合中継
（実況解説有、メンバーシップ限定）
https://youtube.com/live/nmJUI75scSU?feature=share
※1 「セミファイナル 前日記者会見 」 2026年3月20日（金）14時～
＜出席予定選手＞
木下アビエル神奈川： 平野 美宇 選手
日本ペイントマレッツ： 芝田 沙季 選手
金沢ポート： 松平 健太 選手
T.T彩たま： 神 巧也 選手
会見内ではアドバンテージによるオーダー開示の内容もいち早くお知らせする予定です。
アドバンテージルールについて詳しくはこちら ⇒ https://tleague.jp/news/detail.php?id=5047
※2 当日生配信は、女子セミファイナルの開場から、男子セミファイナルの試合終了後まで、会場内外で行われるイベントや、会場の雰囲気などをお伝えしてまいります。なお、試合中継も実施いたしますが、試合中継の実況解説等はありませんので、実況解説ありでお楽しみいただきたい方は、メンバーシップにてお楽しみください。
なお、ファイナル前日の、シーズン表彰、記者会見、及び、ファイナル当日も同様の取り組みを実施予定です。こちらは決定次第、改めてお知らせさせていただきます。