【ABEMA】指原莉乃、過酷な3次審査に困惑…LE SSERAFIM・SAKURA、ハイレベルな争いに「もう順位は関係ない」『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#4

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年のグローバルデビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の#4を2026年3月17日（火）よる8時より無料放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

■『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』とは

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクトです。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘します。

本プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃をはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLITのメンバーMOKAとIROHAの出演が決定。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守ります。

2026年3月17日（火）放送の#4では、Bチーム（AYANA、SERIA、ELENA、SAKURA）による3次審査の模様を公開。課題曲は、MOKA（ILLIT）が「ダンスがあまりないので歌や表現力が必要になる」と語り、審査員のソン・ソンドゥク（HYBE × Geffen Records エグゼクティブクリエイター／BTS元振付師）も「実は一番簡単で一番難しい曲」と評する、ILLITの「Almond Chocolate」です。

2週間に及ぶ合宿形式の3次審査は、グループパフォーマンスでありながら、12人中わずか4人が選ばれるという過酷な個人戦。個性をいかに発揮できるかが合否の鍵となります。

スタジオの指原はこの3次審査について、「4人で同じチームだけど、争うのは個々。例えばSAKURAちゃんはダンス・歌が未経験でも、グループが良く見えないと自分も良く見えない。（SAKURAちゃん以外の子は）ライバルなのにアドバイスしなきゃいけない難しさがある」と、その過酷なルールに言及しました。

2次審査総合4位で「無難に上手」という衝撃的な評価を受けた『Girls planet999』出身のAYANAは、「最高に良かった、に変えられるように研究が必要」と意気込みます。しかし本番5日前、ボーカルレッスンで「喉に力が入っている」と指摘され、「ダンスとボーカルを両立させた時の安定感」という課題に直面します。

また、2次審査総合7位のSERIAも歌い出しの高音パートで苦戦。ボーカルコーチのSoomiから「特徴的な個性が強すぎる」とのフィードバックを受けます。2次審査総合10位のELENAも思うように声が出せず、「怒っているように歌ってほしい」というアドバイスを体現できず、悔し涙を流す場面も。さらに歌・ダンス未経験で2次審査最下位のSAKURAは、ダンスコーチのプレスリー・タッカーから「もっと真剣になって。夢があるから応募したんでしょ？」と一喝されます。SAKURAは「情報の処理が追いついていない。もっと真剣にならなくちゃいけなかった」と涙ながらに振り返りました。

さらにダンスレッスンでも、チーム全体に対し「平坦な印象。みんな炭酸の抜けたコーラのよう」という厳しい言葉が飛びます。

迎えた本番、この難曲をやり遂げたBチームに審査員からは拍手が送られ、ILLITのメンバーも「かわいい」と絶賛。

審査員のソン・ソンドゥクは、AYANAに対し「本番前に新しい自分を見せたいと言っていたが、新しい試みは成功だった」と評価。KATSEYEの発掘・育成を担うジェイ・インも「AYANAさんが印象的だった。ダイナミックさを上手く表現してくれた」とコメントしました。

一方、パフォーマンス終了後、ELENAは「上手く目立てなかった」と大号泣し、SAKURAが「まだ終わってないから。みんなでアメリカ行くんでしょ！」と励ます一幕も。

スタジオで見守ったSAKURA（LE SSERAFIM）は「もう2次審査の順位は関係なくなっている感じですよね」と話し、指原も「メイクした時の表情も全然違った。このガラッと変わる感じも評価されていくんでしょうね」とプロデューサー目線でコメントしました。

次週、3月24日（火）よる8時より放送の#5では、実力者揃いのCチームが登場。果たしてこの過酷な3次審査を通過できるのは一体誰なのか…？『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#4は現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

■ABEMA『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』 番組概要

※画像をご使用の際は【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

#4放送日時：2026年3月17日（火）よる8時～

（毎週火曜よる8時放送）

#4前半配信URL： https://abema.tv/video/episode/90-2039_s1_p140

#4後半配信URL： https://abema.tv/video/episode/90-2039_s1_p141

#5放送日時：2026年3月24日（火）よる8時～

スタジオキャスト：

指原莉乃

ヒコロヒー

SAKURA（LE SSERAFIM）

KAZUHA（LE SSERAFIM）

MOKA（ILLIT）

IROHA（ILLIT）

■「ABEMA」について

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（※）2025年11月時点、自社調べ

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