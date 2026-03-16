「たけのこ」、「初かつお」など季節の美味しさを揃えました 「とりあえず吾平」春の味覚フェア3月18日（水）よりスタート！

株式会社焼肉坂井ホールディングス

居酒屋「とりあえず吾平」では「春の味覚フェア」を3月18日（水）より期間限定で開催いたします。春の訪れを感じさせる「たけのこ」、「初かつお」、「あさり」など旬なグルメを取り揃えました。また、ドリンクでは「桜フェア」を開催。「桜」の花びらが舞い、ビジュアル的にも季節の移ろいを表現させていただきます。どうぞ、この機会に「春の吾平」をお楽しみください。皆様のご来店をスタッフ一同お待ちしております。

販売期間 令和8年3月18日（水）～ 5月19日（火）

※販売状況により販売を終了させて頂く場合がございます。

春の味覚フェア メニュー

※画像はイメージでございます。

■ 炊き立て釜めし たけのこめし（だし汁つき）

590円（税込649円）

蓋を開ければ、ふわっと香るたけのこの春の匂い。コリっと、たけのこの歯ごたえをお楽しみください。

※炊き上がりまでに10～15分ほど お時間をいただきます。

炊き立て釜めし たけのこめし（だし汁つき）■ たけのこの刺身

490円（税込539円）

上品で新鮮、やわらかな食感の春の代表的な味覚です。わさびがアクセントとなり、さらに旨みが引き立ちます。

たけのこの刺身■ たけのこのとアスパラの天ぷら

490円（税込539円）

春の旬野菜をサクッとした天ぷらに閉じ込めました。塩と一緒にさっぱりお召し上がりください。

たけのこのとアスパラの天ぷら■初かつおの竜田揚げ

590円（税込649円）

脂が少なく、さっぱりした味わいの初かつおを竜田揚げで仕上げました。薄い衣でサクサク、食べやすいサイズでお酒のおつまみにぴったりです。

初かつおの竜田揚げ■ 初かつおの刺身

590 円（税込649 円）

初かつおのさっぱりした味わいを、そのままお刺身でお召し上がりください。

初かつおの刺身■ 初かつおの漬け丼

690円（税込759円）

味変で2つの味わいをお楽しみください。

まずは、漬けかつおで、さっぱりと。味変で特製ネギマヨと一緒

に食べると、ネギの食感とマヨネーズの旨味が加わり、まろやか

な味わいに大変身の美味しさです。

初かつおの漬け丼■ おつまみカニ唐揚げ

390円（税込429円）

唐揚げで凝縮されたカニの香ばしい風味をお楽しみください。お

酒のおつまみにも最適です。

おつまみカニ唐揚げ■ あさりの酒蒸し

590円（税込649円）

ぷりぷりした旬のあさりを鰹だしの旨みの効いた汁とともにお召し

上がりください。

桜フェア ドリンクメニュー

あさりの酒蒸し■ 桜舞う さくらソーダ（ノンアルコール）

490円（税込539円）

桜の花びらが舞う春を感じるドリンクです。気分はもうお花見気分です。

桜舞う さくらソーダ（ノンアルコール）■ さくらハイボール

490円（税込539円）

春色に染めた、ほのかな香りただよう春のハイボールです。

さくらハイボール■ さくらジンソーダ

490円（税込539円）

ジンのボタニカルな香りと桜の香りが相性抜群です。

さくらジンソーダ■ バニラアイス ～桜ジュレ～

330円（税込363円）

定番バニラアイスに桜のジュレをかけました。〆のデザートに桜で

さっぱりお楽しみください。

春の味覚フェア・桜フェア実施店舗

バニラアイス ～桜ジュレ～

・宮城石巻蛇田店 宮城県石巻市恵み野2丁目6-1 0225-21-5777

・富山黒瀬店 富山県富山市黒瀬北町1-4-4 076-420-2280

・富山砺波店 富山県砺波市太郎丸2-61 0763-34-8068

・富山駅前本店 富山県富山市新富町1-3-3 ルートイン富山1F 076-441-1683 ・石川野々市押野店 石川県野々市市押野6-110 076-294-1533

・石川金沢鞍月店 石川県金沢市戸水1-86 076-239-4663

・栃木小山店 栃木県小山市西城南４丁目4-1 0285-31-3618

・埼玉加須店 埼玉県加須市三俣2-22-2 0480-63-0311

・山梨甲斐竜王店 山梨県甲斐市富竹新田1185 055-230-6736

・静岡沼津下香貫店 静岡県沼津市下香貫字汐入2187-1 055-932-6100

・岐阜恵那店 岐阜県恵那市大井町246-30L&Gタウンビル1F 0573-20-0690

・愛知小牧店 愛知県小牧市常普請2-306 0568-76-3301

・愛知春日井高蔵寺店 愛知県春日井市松本町1-7-3 0568-52-7884

・大阪貝塚店 大阪府貝塚市麻生中835-1 072-427-3350

・兵庫太子店 兵庫県揖保郡太子町東出224-5 079-275-1511

・兵庫明石店 兵庫県明石市二見町西二見1746-2 078-949-2123

・広島福山曙店 広島県福山市曙町3-18-22 084-920-2525

・福岡中間店 福岡県中間市蓮花寺2-3-3 093-701-6330

「とりあえず吾平」とは

「とりあえず吾平」は1999年11月1日に石川県小松市に第1号店をオープンし、創業から25年以上が経過いたしました。郊外型の居酒屋の先駆けとしてスタートしたとりあえず吾平は、個室感のある客席が人気で、若者からご年配のお客様まで、ご家族連れや地域での集まりなど、幅広いお客様層やシチュエーションにてご利用を頂いております。フード、ドリンクのメニューはリーズナブルなお値段で、全メニューの約7割が一品390円（税別）以下でお楽しみいただけます。また、郊外型居酒屋店ならではの特徴として、お車で

お越し頂くお客様にも楽しんで頂けるようノンアルコールカクテルやノンアルコールドリンクの品揃えが充実しております。フードメニューも数多い商品を取り揃え、食事のみでのご来店のお客様にも喜んで頂けるメニュー構成となっております。

■ グランドメニューhttps://ys-holdings.co.jp/gohei/food/(https://ys-holdings.co.jp/gohei/food/)

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

とりあえず吾平 HP https://ys-holdings.co.jp/gohei/