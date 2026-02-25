雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、えんどう豆たんぱく質を使用したプラントベースフードのおつまみ「Plant Label えんどう豆由来のおつまみ ガーリック味」を2026年3月1日（日）より、同飲料「Plant Labelえんどう豆生まれ 砂糖不使用」を3月10日（火）より全国にて発売いたします。

プラントベースフードとは、植物由来の原料から作られる食品です。人口増加に伴うたんぱく質危機などが地球規模の課題となる中、世界で注目されている選択肢です。えんどう豆は高たんぱく・低脂質、大豆やアーモンドと比べて栽培時の環境負荷が少ないことが特徴です。「Plant Label えんどう豆由来のおつまみ ガーリック味」は、ガーリック※1とえんどう豆の豊かな味わいが楽しめる、植物由来のおつまみです。えんどう豆たんぱく質を配合し、コレステロールはプロセスチーズ比で98.7%カット※2しました。健康意識が高く、代替肉や代替乳を生活に取り入れながら飲酒習慣のある方に向けて、おつまみや小腹を満たす軽食としておすすめです。アンケート調査では「ビールのおつまみに合う」「コレステロールカットがうれしい」といった高評価をいただきました。「Plant Labelえんどう豆生まれ 砂糖不使用」は、1本57kcal、低脂肪で甘くなく、素材の味わいが楽しめる飲料です。雪印メグミルクは、今後も植物性素材の可能性を広げ、食の領域で新たな選択肢を提案してまいります。

商品概要

商品名：Plant Label えんどう豆由来のおつまみ ガーリック味名称：植物油脂加工品内容量：52g希望小売価格（税別）：220円発売日：3月1日発売地域：全国賞味期間（開封前）：150日間保存方法：要冷蔵 (10℃以下)商品特長：・ガーリック※1とえんどう豆の味わいが互いを引き立て合うおつまみ・えんどう豆たんぱく質を配合・コレステロール98.7％カット※2

商品名：Plant Label えんどう豆生まれ 砂糖不使用名称：えんどう豆飲料（清涼飲料水）内容量：200ml希望小売価格（税別）：138円発売日：3月10日発売地域：全国賞味期間（開封前）：180日間保存方法：常温保存可能品商品特長：・えんどう豆たんぱく質を使用したプラントベース飲料・砂糖不使用、植物性たんぱく質、たっぷり食物繊維※3、1本57kcal、低脂肪・甘くなく、素材の味わいが楽しめる風味設計

※１ ガーリック香料使用※２ プロセスチーズ比（「日本食品標準成分表2015」より） ※３ 食品表示基準では「たっぷり食物繊維」は100kcal当たり3.0g以上のものに表示可能です。本品には食物繊維が9.1g/100kcal含まれます。

