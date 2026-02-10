アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、DAIKO XTECH、株式会社OSK、伊坪ビジネス株式会社と共同で、トラック新法への対応やAI活用、点呼制度の変化への実務対応をテーマとした合同セミナーを3月3日（火）に長野県長野市で開催します。

本セミナーでは、トラック新法への対応をはじめ、人手不足が深刻化する運送業界におけるAI活用、さらに点呼制度の変化と今後の運行管理のあり方について、法改正のポイントと実務対応を交えながら解説します。-こんな方におすすめ-✅トラック運送会社の経営者・役員の方✅運行管理者・管理部門のご担当者✅法改正対応と業務効率化を同時に進めたい方現場で役立つ情報を整理できる内容となっています。

セミナーの主な内容

第1部 13：30～14：10「トラック新法への対応ポイントー法改正対策と業務改善の手引きー」・トラック新法対応解説・業務負荷を軽減する術・事業継続を支援する力スピーカー：株式会社OSK マーケティング本部 樫浦 崇第2部 14：20～15：00「人手不足に対応するトラック運送業のAI活用と現場DX」・直面する人手不足と業務負担の現状を整理・AIを活用し、「今いる人材」で業務を回すための考え方と実践例をご紹介・タスク単位で社内導入のポイントを解説スピーカー：伊坪ビジネス株式会社 サービス課 部長 濱島 武彦第3部 15：00～16：00「点呼制度の変化と今後の運行管理」・点呼、運行管理に関する法改正の要点整理・ロボット点呼、遠隔点呼の活用範囲と留意点・法令順守と事故防止を両立する運行管理の方向性スピーカー：東海電子株式会社 真野 頼貴

開催概要

日時：2026年3月3日（火）13:30～16:00会場：長野県トラック会館3階 研修ホール（長野県長野市南長池710-3）※参加費無料・事前申込不要みなさまのご参加をお待ちしております。 ■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催していますhttps://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/