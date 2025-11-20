biid株式会社(以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市 Web : https://biid.jp/ 、代表取締役社長：松尾 省三)は、湘南・江ノ島の海を眺められるカフェ「Hemingway江ノ島(https://hemingway.cafe/)」 にて、2025年12月1日（月）より提供を開始するクリスマススペシャルメニューのご予約を2025年11月18日（水）より開始いたします。海辺の心地よい雰囲気に包まれた Hemingway江ノ島 では、今年もクリスマスシーズンに合わせた特別なコース料理をご用意いたしました。潮風を感じるオーシャンビューとともに、季節の恵みをふんだんに取り入れたこだわりの料理をお楽しみいただけます。海辺ならではの開放感と温かな灯りに包まれて、心に残るホリデーシーズンをお過ごしください。

Hemingway江ノ島のクリスマスコース

今年度のHemingway江ノ島のクリスマスコース料理は、ランチコースとディナーコース、そしてパーティコースの3種をご用意いたしました。クリスマスコース料理は2025年11月20日(木)よりご予約が開始となり、クリスマス限定スペシャルディナーコースは、アミューズからデザートまで含めて全6品。お肉料理には特製ワインソースを添え、薫り豊かな味わいに仕上げたローストビーフをご用意いたしました。ランチコースはリーズナブルなランチプレートとなっており、マスタードとチャツネの二種のソースを絡めてお召し上がりいただける自家製ローストチキンがお楽しみいただけます。パーティコースでは、大人数に対応した大皿ビュッフェスタイルで、石窯で焼き上げたマルゲリータ、海沿いのレストランならではのしらすをふんだんに使ったペペロンチーノなどをお楽しみいただけます。恋人とロマンチックに過ごしたい方はもちろん、ご家族やご友人とにぎやかに過ごすクリスマスシーズンにぴったりの内容となっております。

クリスマス限定スペシャルコースメニューのご紹介

クリスマス限定スペシャルディナーコース おひとり様\5,000

-メニュー内容-【DRINK】乾杯ドリンク【AMUSE】サーモンとクリームチーズのブルスケッタ【APPETIZER】季節の野菜シーザーサラダ【SOUP】オニオンスープ【PASTA】江ノ島名物しらすのペペロンチーノ【VIANDE】ローストビーフ マッシュポテトを添えて 【DESERT】ガトーショコラ■販売期間：2025年12月1日(月)～25日(木)■営業時間：17:00 - 21:30(コースの最終受付は19:30)■価格：おひとり様 5,000円※コース料理はご予約が必須となります。Hemingway江ノ島公式サイト予約フォーム（下記「ご予約はこちら」）よりご予約をお願いいたします。※コースは2名様より承ります。※お席の指定は承れません。※食材の仕入れ状況によりメニューが一部変更になる可能性がございます。※アレルギーがある場合は事前にお伝えください。

クリスマスパーティコース おひとり様\4,500

-メニュー内容-【APPETIZER】季節のシーザーサラダ【FRIT】フィッシュ＆チップス【PIZZA】窯焼きマルゲリータピザ【PASTA】江ノ島名物しらすのペペロンチーノ【VIANDE】ローストビーフ マッシュポテトを添えて【DESERT】ミニガトーショコラ■販売期間：2025年12月1日(月)～23日(火)■営業時間：11:00～19:30■価格：おひとり様 4,500円※コース料理はご予約が必須となります。Hemingway江ノ島公式サイト予約フォーム（下記「ご予約はこちら」）よりご予約をお願いいたします。※24日・25日は11：00～16：30スタートのみご予約が可能です。※コースは4名様より承ります。※お席の指定は承れません。※飲み放題は、2時間(30分前ラストオーダー)までとなります。※貸切をご希望の場合は、お手数ですがご予約の際に「ご要望または連絡事項」に貸切ご希望の旨をご入力下さい。担当者が確認し、空き状況などご確認いたします。 ※食材の仕入れ状況によりメニューが一部変更になる可能性がございます。※アレルギーがある場合は事前にお伝えください。

クリスマス限定ランチセット おひとり様\2,900

-メニュー内容-【DRINK】ソフトドリンク【PLATE】季節のサラダ、ローストチキン マスタード＆チャツネ、ローストポテト【SIDE】オニオンスープ / バケット / プチガトーショコラ■販売期間：2025年12月1日(月)～25日(木)■営業時間：11:00 - 15:00■価格： おひとり様 \2,900(税込)※コース料理はご予約が必須となります。Hemingway江ノ島公式サイト予約フォーム（下記「ご予約はこちら」）よりご予約をお願いいたします。※ランチセットは1名様より承ります。※食材の仕入れ状況によりメニューが一部変更になる可能性がございます。※アレルギーがある場合は事前にお伝えください。

江ノ島の海を見ながらお食事が楽しめる「Hemingway江ノ島」について

Hemingway江ノ島は、江ノ島の絶景を楽しめる海沿いのカフェ・バー＆レストランです。作家アーネスト・ヘミングウェイの公式認定を受けている店舗で、窓からは美しいオーシャンビューが広がり、まるで船の中にいるかのようなこだわりのインテリアが出迎えます​。提供しているお食事は、大人気のスイーツ「ベーグルフレンチトースト」や野菜たっぷりの本格派「スープカレー」、新鮮な海の幸を使用した「しらすパスタ」など、湘南ならではの食材が楽しめます。落ち着いてゆったりくつろげる雰囲気が魅力なので、江ノ島、シーキャンドル観光の合間や、大切な人とクリスマスを過ごすのにぴったりなスポットです。海辺のゆったりと流れる時間の中、絶景とおいしい料理で、忘れられないひとときをお過ごしいただけます。

クリスマススペシャルメニュー概要

■予約開始日：2025年11月18日(水)～■提供開始日：2025年12月1日(月)～■価格：・クリスマス限定スペシャルディナーコース：おひとり様\5,000 販売期間：2025年12月1日(月)～25日(木) ・クリスマスパーティコース：おひとり様 \4,500 販売期間：2025年12月1日(月)～25日(木)(飲み放題アルコール/ソフトドリンク\2,000、生ビール付き飲み放題アルコール/ソフトドリンク\3,000)※パーティコースの24日・25日は11：00～16：30スタートのみご予約が可能です。 ・クリスマス限定ランチセット おひとり様\2,900 販売期間：2025年12月1日(月)～25日(木)11:00-15:00■営業時間：17:00 - 21:30(コースの最終受付は19:30) ランチ 11:00 - 15:00

会社概要

会社名 ： biid株式会社代表者名： 代表取締役 松尾 省三所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4電話番号： 050-2018-0924HP ： https://www.biid.jp/事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、 マリン関係アイテムの販売

お問い合わせ先

biid株式会社 担当：松尾・尾上電話番号：050-2018-0924E-mail：koho@biid.jp