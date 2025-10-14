こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【新商品】消費者実証実験から生まれた“環境配慮”と“顧客価値”を両立するコーヒー『氷温熟成®珈琲 紡‐つむぎ‐』
全国の「KEY’S CAFÉ」にて本日より順次発売
キーコーヒー株式会社(本社：東京都港区、社長：柴田 裕)は、全国で展開する「KEY’S CAFÉ」にて、『氷温熟成®珈琲 紡‐つむぎ‐』を本日より順次発売します。これは、“クラフトパーソンシップ（※1）の精神に基づいて、焙煎や抽出だけでなく、水や土などコーヒーを育む環境にまでこだわったコーヒー”をコンセプトとしたコーヒーです。同商品は、キーコーヒーのサステナビリティに対する伝統的取り組みを進化させ、その価値を科学的に研究した結果に基づいて商品化されたものです。
『氷温熟成®珈琲 紡‐つむぎ‐』POP 『氷温熟成®珈琲 紡‐つむぎ‐』提供イメージ
2025年2～3月、当社は“環境配慮”と“顧客価値”を両立するコンセプトを科学的に実証することを目的とした実証実験（※2）をキーコーヒー本社1F「KEY’S CAFÉ-CLASSE-」（東京都港区）にて実施しました。同実験では、熟練の手作業や高度な技術に基づいた精神（クラフトパーソンシップ）に則り、「マスター」、「もったいない精神」、「素材の質・産地のこだわり」という喫茶店ならではの文化にこだわった商品の販売数が好調に推移することが確認されました。その成果は、日本マーケティング学会カンファレンス2025にて発表しています。
これらの背景から、“クラフトパーソンシップに基づいて、焙煎や抽出だけでなく、水や土などコーヒーを育む環境にまでこだわったコーヒー”をコンセプトとした『氷温熟成®珈琲 紡‐つむぎ‐』を本日より発売します。
■氷温熟成®珈琲 紡‐つむぎ‐』の特徴
インドネシアのトラジャ地方にある当社直営農園産のコーヒーを氷温熟成（※3）することで、なめらかな口当りとほどよい苦み、焦がしカラメルのような重厚なコクが特徴のコーヒーに仕上げています。
商品名の「紡‐つむぎ‐」には、焙煎や抽出だけでなく生産地の水や土からこだわり、1杯のコーヒーになるまで、糸を紡ぐように丁寧に作られていること、レインフォレスト・アライアンス認証農園で生産されたコーヒー豆を使用していることから、生産におけるこだわりは“おいしさ”だけでなく、“サステナブルな社会の実現につながる取り組み”として次世代にもコーヒー文化を継承したいという思いが込められています。
■販売店舗例
https://digitalpr.jp/table_img/2715/119985/119985_web_1.png
※1 「クラフトパーソンシップ」とは
一流の料理人が使用する食材を生産地まで自ら確認に行くように、素材にまで、強いこだわりを持つ姿勢
※2 加藤拓巳・関口友則・黒木鷹・田中正登志・中野正崇・梶川裕矢. (2025). 喫茶店のクラフトパーソンシップがもたらすロイヤルティ: キーコーヒーを対象としたエシカル特性の消費者価値への転換の店舗実証. 日本マーケティング学会 カンファレンス・プロシーディングス.
https://www.j-mac.or.jp/oral/dtl.php?os_id=545
※3 「氷温熟成®珈琲」とは
焙煎前のコーヒー生豆を0℃以下の氷温域と呼ばれる温度帯で一定期間熟成させたコーヒー。コーヒー生豆は「氷温熟成」することで、細胞の均質化や生豆に含まれる水分が均一化。焙煎時における熱が均一に伝わりやすくなり、透明感のあるまろやかな味わいを実現しています。
「氷温熟成®珈琲」ブランドサイトはこちら
https://www.keycoffee.co.jp/hyo-on/
キーコーヒーは、創業からの105年間で培ってきた技術とノウハウを活かし、「KEY’S CAFÉ」を通じて地域を元気にするメニューをお届けしてまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 岡田 ・髙木
（TEL 03-5400-3069/Email key1@keycoffee.co.jp）
関連リンク
リリース掲載ページ
https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_251014
キーズカフェ店舗一覧
https://www.keycoffee.co.jp/store/keyscafe/
キーコーヒー株式会社(本社：東京都港区、社長：柴田 裕)は、全国で展開する「KEY’S CAFÉ」にて、『氷温熟成®珈琲 紡‐つむぎ‐』を本日より順次発売します。これは、“クラフトパーソンシップ（※1）の精神に基づいて、焙煎や抽出だけでなく、水や土などコーヒーを育む環境にまでこだわったコーヒー”をコンセプトとしたコーヒーです。同商品は、キーコーヒーのサステナビリティに対する伝統的取り組みを進化させ、その価値を科学的に研究した結果に基づいて商品化されたものです。
『氷温熟成®珈琲 紡‐つむぎ‐』POP 『氷温熟成®珈琲 紡‐つむぎ‐』提供イメージ
■発売背景
2025年2～3月、当社は“環境配慮”と“顧客価値”を両立するコンセプトを科学的に実証することを目的とした実証実験（※2）をキーコーヒー本社1F「KEY’S CAFÉ-CLASSE-」（東京都港区）にて実施しました。同実験では、熟練の手作業や高度な技術に基づいた精神（クラフトパーソンシップ）に則り、「マスター」、「もったいない精神」、「素材の質・産地のこだわり」という喫茶店ならではの文化にこだわった商品の販売数が好調に推移することが確認されました。その成果は、日本マーケティング学会カンファレンス2025にて発表しています。
これらの背景から、“クラフトパーソンシップに基づいて、焙煎や抽出だけでなく、水や土などコーヒーを育む環境にまでこだわったコーヒー”をコンセプトとした『氷温熟成®珈琲 紡‐つむぎ‐』を本日より発売します。
価値転換のイメージ図
■氷温熟成®珈琲 紡‐つむぎ‐』の特徴
インドネシアのトラジャ地方にある当社直営農園産のコーヒーを氷温熟成（※3）することで、なめらかな口当りとほどよい苦み、焦がしカラメルのような重厚なコクが特徴のコーヒーに仕上げています。
商品名の「紡‐つむぎ‐」には、焙煎や抽出だけでなく生産地の水や土からこだわり、1杯のコーヒーになるまで、糸を紡ぐように丁寧に作られていること、レインフォレスト・アライアンス認証農園で生産されたコーヒー豆を使用していることから、生産におけるこだわりは“おいしさ”だけでなく、“サステナブルな社会の実現につながる取り組み”として次世代にもコーヒー文化を継承したいという思いが込められています。
■販売店舗例
https://digitalpr.jp/table_img/2715/119985/119985_web_1.png
※1 「クラフトパーソンシップ」とは
一流の料理人が使用する食材を生産地まで自ら確認に行くように、素材にまで、強いこだわりを持つ姿勢
※2 加藤拓巳・関口友則・黒木鷹・田中正登志・中野正崇・梶川裕矢. (2025). 喫茶店のクラフトパーソンシップがもたらすロイヤルティ: キーコーヒーを対象としたエシカル特性の消費者価値への転換の店舗実証. 日本マーケティング学会 カンファレンス・プロシーディングス.
https://www.j-mac.or.jp/oral/dtl.php?os_id=545
※3 「氷温熟成®珈琲」とは
焙煎前のコーヒー生豆を0℃以下の氷温域と呼ばれる温度帯で一定期間熟成させたコーヒー。コーヒー生豆は「氷温熟成」することで、細胞の均質化や生豆に含まれる水分が均一化。焙煎時における熱が均一に伝わりやすくなり、透明感のあるまろやかな味わいを実現しています。
「氷温熟成®珈琲」ブランドサイトはこちら
https://www.keycoffee.co.jp/hyo-on/
キーコーヒーは、創業からの105年間で培ってきた技術とノウハウを活かし、「KEY’S CAFÉ」を通じて地域を元気にするメニューをお届けしてまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 岡田 ・髙木
（TEL 03-5400-3069/Email key1@keycoffee.co.jp）
関連リンク
リリース掲載ページ
https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_251014
キーズカフェ店舗一覧
https://www.keycoffee.co.jp/store/keyscafe/