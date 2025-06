新世代サイキックアクションRPG『CLOSERS』早期移管キャンペーンを実施！※誰でもNコインがもらえるシリアルコード付き！

株式会社HappyTuk

株式会社HappyTuk (以下、当社) は、昨年12月に株式会社NADDIC JAPANより運営サービスの移管を行い、再び当社にて運営を開始した新世代サイキックアクションRPG 『CLOSERS』にて、本日、6月12日(木)にHappyTuk IDへのアカウントデータの移管を実施いたしました。

移管に伴い、『CLOSERS』の公式サイトも心機一転!

HappyTukのプラットフォームに完全移管され、公式サイトの利便性が大幅に向上しました。

また、アカウントデータの移管に併せて、早期に移管申請を行っていただいた方へ特別なプレゼントの配布やキャンペーンを開始いたしました。

休止中のクローザーの皆様も、この機会に是非『CLOSERS』を再開してみてはいかがでしょうか?

★アカウントデータ移管申請について

『CLOSERS』新公式サイト

https://closers.happytuk.co.jp/closers/index

■移管申請受付期間

2025/6/12(木)メンテナンス後

~ 2025/12/31(水)23:59まで

■アカウントデータ移管申請ページ

https://closers.happytuk.co.jp/game/closers/event/transfer/serial

「CLOSERS アカウントデータ移管申請ページ」からシリアルコードの登録を行うことで、これまでプレイされてきたNaddic IDに紐づくゲームデータは全て引き継がれます。

(※移管申請には、HappyTuk ID が必要です。)



なお、2020年にHappyTukよりNADDIC JAPANへ運営移管時、移管申請を行わなかったHappyTuk IDでも2020年時点のゲームデータでプレイが再開できます。

HappyTuk IDをお持ちで、少しお休みされていたクローザーの皆様も

この機会に再開してみてはいかがでしょうか?

■移管申請方法の詳細についてはこちら

https://closers.happytuk.co.jp/game/closers/notice/detail/?contentNo=23915

もう少し強い武器が欲しい!そんなクローザーの皆様に朗報です。

アカウントデータ移管に伴い、早期申請していただいた方へのスペシャルなプレゼントをご用意いたしました!

これまで『CLOSERS』を支えてくれたクローザーの皆様、これからの『CLOSERS』もよろしくお願いいたします!

■対象者

2025年6月12日(木)~ 6月30日(月)23:59までに移管申請を行ったアカウント

■スペシャルプレゼントアイテム詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/44772/table/1_1_9b402b87494f0c9a5f224cef64bea792.jpg?v=202506150454 ]

※スペシャルプレゼントは6月19日以降の定期メンテナンス時に順次配布いたします。

★レベルカンストまで一気に成長!NEXT!JUMPing CLOSERS!

■実施期間

2025年6月12日(木)

~ 7月10日(木)定期メンテナンス前まで

キャラクターを即時カンストできちゃう「NEXT!JUMPing CLOSERS」イベントが開催中!

現在の最大レベルである95レベルまで一気に育成できちゃいます!

お久しぶりのクローザーも、初めましてのクローザーも、この機会にぜひ遊んでみてくださいね!

■概要

1. ゲーム内のイベントタブより「成長ブースターLv.95」を獲得する

2. インベントリにて該当アイテムを使用し、案内に沿って

〈オオトリ支部指揮統制室/白夜の要塞(リア)〉に進もう

■成長ブースター使用時に獲得できるアイテム一覧

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/44772/table/1_2_d8a9add531dd50ca47d455e9de3b6d4d.jpg?v=202506150454 ]

■詳細はお知らせをCHECK!

【イベント「NEXT JUMPing CLOSERS」開催】

https://closers.happytuk.co.jp/game/closers/event/detail/?contentNo=23914

★オリジナルグッズを手に入れよう!チャージボーナスキャンペーン開催!

■実施期間

2025年6月12日(木)

~ 6月18日(水)23:59まで

アカウントデータ移管に伴い、チャージボーナスキャンペーンを開催いたします!

期間中にNコインのチャージを行うと、チャージ金額に応じて、既存のHappyTukキャンペーンの「1.5倍」のボーナスコインが獲得できます!

さらに、Nコインのチャージを行った方の中から、抽選で合計22名様にクローザーズオリジナルグッズをプレゼント!

今だけのチャンスをぜひご活用ください!

■チャージボーナス

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/44772/table/1_3_e1d789960c5e0d2d902076395bb13880.jpg?v=202506150454 ]

■オリジナルグッズ

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/44772/table/1_4_0e0205301ebbb20149469a9245591e4b.jpg?v=202506150454 ]

■詳細はお知らせをCHECK!

【イベント「チャージボーナスキャンペーン」開催!】

https://closers.happytuk.co.jp/game/closers/shop/detail/?contentNo=23918

★500Nコインを全員がもらえる!特別クーポン配布中!

■特別クーポン

HP871-78D79-21E2A-0C4BF-6AE33

※本クーポンは1アカウントにつき1回まで使用可能です。

※本クーポンの使用期間は2025年7月10日(木)10:00までとなります。

本リリースを読んでくれているクローザーの皆様だけに…特別クーポンをご用意しました!

リニューアルされた『CLOSERS』公式サイトにて、以下のクーポンを使用すると「500Nコイン」が受け取れます!

ぜひ、これからのクローザー活動にお役立てください!

■クーポン使用方法はこちらから!

https://closers.happytuk.co.jp/game/closers/faq

★迫る新たな挑戦…「ブレイクチャレンジ SEASON2」まもなく開幕!

■新たな敵「大洋王アスモデウス」

難易度のカスタマイズが可能なダンジョン「ブレイクチャレンジ」に新たな敵が登場!

2025年6月19日に予定されているアップデートでは、難易度のカスタマイズが可能なダンジョン「ブレイクチャレンジ」に新たな敵「大洋王アスモデウス」が追加されます!

ブレイクチャレンジでは、ダンジョンをクリアすると、難易度に応じてチャレンジポイントがGETできます。

チャレンジポイントを集めることで特別な報酬が獲得できるので、より高い難易度でのクリアを目指しましょう!クローザーの皆様の挑戦をお待ちしております!

もちろん、そんなクローザーの挑戦をサポートする様々なイベントの開催や、より快適にプレイできるシステムの改善、お役立ちアイテムの販売など盛りだくさんのアップデートを用意しています!

これからもまだまだ『CLOSERS』は続いていく!

◆アップデート予告ページ

https://closers.happytuk.co.jp/game/closers/update/detail/?contentNo=23916

◤◢◤CLOSERS公式サイト◢◤◢

https://closers.happytuk.co.jp/closers/index

◤◢◤CLOSERS公式Twitter◢◤◢

https://x.com/CLOSERS_JP

【CLOSERS概要】

タイトル名:CLOSERS

ジャンル:新世代サイキックアクションRPG

サービス形態:PCクライアント型

課金形態:基本プレイ無料+アイテム課金

サービス状況:サービス中

公式サイト:https://closers.happytuk.co.jp/closers/index

権利表記:

(C)HAPPYTUK Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)NADDIC GAMES Co.,Ltd All Rights Reserved.