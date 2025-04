¡ØFUBUKI ～zero in on Holoearth～¡ÙËÜÆü4·î13Æü(Æü)¤è¤êSteam¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx(フィーニックス)(東京都武蔵野市、代表取締役社長:坂本 和則)は、カバー株式会社が運営するバーチャルタレント事務所・ホロライブプロダクションによるメディアミックスプロジェクト「ホロライブ・オルタナティブ」を題材とした2Dドットアクションゲーム『FUBUKI ~zero in on Holoearth~』を、本日4月13日(日)よりSteamにて配信開始したことをお知らせいたします。

現在ローンチセールを開催中です。4月27日(日) 2:00AMまで15%OFFでお買い求めいただけます。

ぜひ早期に『FUBUKI ~zero in on Holoearth~』をお楽しみください。

■『FUBUKI ~zero in on Holoearth~』配信開始!

『FUBUKI ~zero in on Holoearth~』は、主人公である"白上フブキ"を操り、剣とスキルを駆使して戦うハイスピードなドットアクションゲームです。

舞台である「ホロアース」を白上フブキが駆け抜ける!

剣劇とスキル、召喚を駆使して、それぞれの「セカイ」の異変を解決しよう。

白上フブキのハイスピードなアクション、そしてホロライブメンバーとのバトルをお楽しみください!

▼ダウンロードはコチラ

https://store.steampowered.com/app/3446990

▼『FUBUKI ~zero in on Holoearth~』PVはコチラ

PV:https://youtu.be/i9Vir52IZZU

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=i9Vir52IZZU ]

■ローンチセール実施中!4月27日(日) 02:00AMまで!

Steamでのリリースを記念し、ローンチセールを実施中です!

期間中、『FUBUKI ~zero in on Holoearth~』を15%OFFでお求めいただけます。ぜひ、この機会をご利用ください。

実施期間:4月13日(日) 12:00PM ~ 4月27日(日) 02:00AM

■『FUBUKI ~zero in on Holoearth~』 リリース記念!フォロー&リポストキャンペーン

『FUBUKI ~zero in on Holoearth~』のリリースを記念して、Phoenixx公式Xアカウントではフォロー&リポストキャンペーンを開催いたします!

ご応募いただきました方から抽選で10名に、Amazonギフトカード5000円をプレゼント!ぜひご応募ください。

【応募方法】

1.Phoenixx 公式X(@Phoenixx_Inc)をフォロー

2.Phoenixx 公式Xの本キャンペーンポストをリポスト

【実施期間】

4/13(日)13:00 ~ 4/30(水)12:59

【賞品】

Amazonギフトカード5000円分 10名様

【注意事項】

・厳正なる抽選のうえ当選者を決定いたします。

・プレゼントされるAmazonギフトカードは日本国内のみでご利用いただけます。

・キャンペーン開始以前より既にフォローいただいている方は、新たにフォローし直していただく必要はございません。

・当選者のXのアカウントに、当選通知のDMをお送りいたします。なお、弊社からのDMが受け取れる設定になっていない場合、当選を無効とさせていただきます。

・抽選や賞品に関するお問い合わせにはお答えできません。

・本キャンペーンのご応募につきましては、日本在住の方に限らせていただきます。

■「ホロライブ・オルタナティブ」とは?

VTuberグループ「ホロライブ」

そこに所属する彼女たちの、同じようでいて違う、あるいは、違うようでいて同じ ――......

そんな、ほんのすこしだけ別の可能性。

これは、もしかしたら存在するかもしれない「とあるセカイを描く」、異世界創造プロジェクトです。

公式サイト:https://alt.hololive.tv/

■『FUBUKI ~zero in on Holoearth~』 製品説明

剣士となったフブキが主人公、持ち前の身体能力とスキルを活かしてホロアースを旅しよう!

あなたが駆るのは「ヤマト」に住まう「カミ」の1人、"白上フブキ"

愛刀『ムラサメマル』での剣劇、高速移動、壁ジャンプまでも難なくこなすフブキと共に、行く手を阻む「アヤカシ」を蹴散らして「ホロアース」に起きた異変を解決しましょう。

※本作は『ホロライブ・オルタナティブ』 のティザーPV、漫画作品等の世界観を参考に制作されたゲームであり、公式設定と一部異なる内容や表現がございます。

▲国と国を繋ぐゲートに起きた異変を調査することになった白上フブキ、物語はここから始まる。

▲「アヤカシ」がはびこるステージを突き進め!後ろにはフブラが待ち構える…!?

"ホロアース"に広がるセカイは千差万別!

ステージによって見た目や敵、ギミックまでもがガラリと変化します。

あなたのプレイヤースキルと各地で出会った仲間たちを活かして難関をクリアしてください。

▲それぞれのセカイ、それぞれの敵、それぞれのホロライブメンバーが待ち受けます。

時にはホロライブメンバーとの戦いも…?

冒険の途中では"ケガレ"により様子のおかしくなったホロライブメンバーが立ちふさがることも。

撃破して正気に戻しましょう、きっと力を貸してくれるはず。

▲ライブステージでさくらみことバトル!※ハトタウロスは味方です▲様子がおかしくなった(?)宝鐘マリンが襲い掛かる!▲拠点ではホロライブメンバーたちとの交流や白上フブキ自身の強化ができるぞ

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/230_1_f4f69c9d3df67c63b4497198c2a53b2c.jpg ]

(C)2024 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※画面は開発中のものです。

カバー株式会社

公式サイト:http://cover-corp.com/

公式X:https://x.com/cover_corp <@cover_corp >

ホロライブプロダクション

ホロライブプロダクション公式X:https://x.com/hololivetv <@hololivetv >

ホロライブ公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCJFZiqLMntJufDCHc6bQixg/

ホロスターズ公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCWsfcksUUpoEvhia0_ut0bA

ホロライブ・オルタナティブ

公式サイト:https://alt.hololive.tv/

公式X:https://x.com/hololiveALT <@hololiveALT >

PEPOSOFT

公式サイト:http://www.peposoft.com/

公式X:https://x.com/peposoft <@peposoft>

株式会社Phoenixx

公式サイト:https://phoenixx.ne.jp/

公式X:https://x.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>

公式Steam:https://store.steampowered.com/publisher/phoenixx

公式YouTube:https://www.youtube.com/@PhoenixxGames

