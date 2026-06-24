ASUS JAPANは、プロフェッショナルクリエイター向けディスプレイブランド「ProArt」より、26.5インチ4K QD-OLEDパネルを搭載したモニター『ProArt Display OLED PA27UCDMR』を6月26日より順次発売することを発表した。

【画像あり】上20度、下5度のチルトも可能 本体外観

本製品は、26.5インチの4K（3,840×2,160）QD-OLEDパネルを搭載するクリエイター向けモニター。OLEDならではのコントラスト性能と色表現に加え、最大240Hzのリフレッシュレートと0.1ms（GTG）の応答速度を備え、動画編集やモーショングラフィックス制作、ゲーム開発などのクリエイティブワークに対応する。

色域は99% DCI-P3、100% sRGBに対応し、工場出荷時のキャリブレーションによりΔE＜1の色精度を実現。Calman認証およびASUS ProArtハードウェアキャリブレーションにも対応し、長期間にわたって正確なカラー表現を維持できる。写真編集、映像制作、デザイン制作など、色の正確性が求められる用途を想定している。

HDR規格はDolby Vision、HDR10、Hybrid Log-Gamma（HLG）に対応し、幅広いHDRワークフローをサポート。ピーク輝度1,000cd/㎡、コントラスト比1,500,000:1により、ハイライトからシャドウまでの階調を再現する。

接続性ではThunderbolt 4ポートを2基搭載し、最大96WのUSB Power Deliveryに対応。ノートPCへの映像出力、データ転送、給電をケーブル1本で行えるほか、デイジーチェーン接続にも対応している。

あわせて、OLEDパネルの焼き付きリスクを軽減するASUS OLED Care機能も搭載。ピクセルクリーニングや画面保護機能を備え、3年間のパネル焼き付き保証が付帯する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）