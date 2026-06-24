カーリング女子で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスでスキップを務める吉村紗也香が２４日、チームの公式サイトで現役引退を発表した。引退後は、フォルティウスに残り、広報活動などを行っていく考え。

吉村は、常呂高、札幌国際大で活躍。その後、北海道銀行フォルティウスに１４年ソチ五輪後に加入した。１８年平昌、２２年北京と２大会連続で五輪を逃し、２１年１１月末に北海道銀行との契約が終了。その後、クラブチームとして再出発した。２３年１２月に第一子となる男児を出産。２４〜２５年シーズンに２季ぶりに復帰し、悲願の初五輪代表を手にしていた。

◆吉村と五輪

▽１０年バンクーバー大会 ０９年１１月に行われた３チームで争う代表決定戦に同級生とともに常呂高のメンバーとして出場。チャレンジマッチでチーム長野に１勝２敗で破れ代表を逃す。優勝はチーム青森。

▽１４年ソチ大会 １３年９月に４チームで争う世界最終予選日本代表決定戦が行われ、札幌国際大として出場。１次リーグ２勝４敗で敗退した。北海道銀行が優勝し、最終予選で五輪代表を決めた。

▽１８年平昌大会 １６年日本選手権３位、１７年日本選手権４位に終わり、２大会の優勝チームが進む１７年９月の代表決定戦に進めず。日本代表はロコソラーレ。

▽２２年北京大会 ２１年９月に五輪世界最終予選代表決定戦に北海道銀行として出場。平昌五輪銀メダルのロコソラーレと戦い、先に２連勝したが、その後３連敗して涙をのんだ。

▽２６年ミラノ・コルティナ大会 日本選手権を制し、２５年９月の日本代表決定戦に出場。ＳＣ軽井沢ク、ロコ・ソラーレとの三つ巴を制し、日本代表に。同年１２月に行われた８か国が参加した五輪最終予選に出場し、１次リーグを６勝１敗の２位で通過。プレーオフでノルウェーに６―５で勝利して悲願の五輪代表権を手にした。五輪では２勝７敗で８位。