AKB48選抜メンバーの誌面カット公開 『アップトゥボーイ』に6人登場
今年3月に創刊40周年を迎えた『アップトゥボーイ』。23日に発売する40周年記念号第5弾の表紙＆巻頭はAKB48が飾る。結成21周年の同グループから、佐藤綺星、秋山由奈、八木愛月、伊藤百花、川村結衣の5人が登場する。このたび、誌面カットが登場した。
【誌面カット】すらり美脚も…透明感抜群なAKB48メンバー
今回は、5人の持つ多様な魅力を、3つの衣装で切り取った。まずはAKB48のアイコンとも言える制服衣装で圧倒的なアイドル性を、次にナチュラルな部屋着では等身大の柔らかい素の表情をとらえた。そして、令和の空気感とアイドルとしての王道を兼ね備えた白ドレスでは、洗練された透明感と少し大人びた美しさを表現している。
「いまのAKB48、最高にかわいくないですか？」と同誌が自信を持って届ける、圧倒的なビジュアルで魅せる20ページ。グループが築き上げてきた誇り高き原点と、アップデートされ続けるAKB48の今の魅力がたっぷりと詰まった、ファン必携のメモリアルなグラビアに仕上がった。
続いて、本誌連載で毎号フィーチャーしている倉野尾成美が、今号はロンググラビア＆TSUTAYA限定版の表紙に登場。今回のグラビアでは、肩の力がすっと抜けた完全オフモードの素顔をたっぷりと切り取った。夕暮れ時にスーパーへ立ち寄り、のんびりと家路につく。そんな、どこか心温まるCMのワンシーンのようなエモーショナルなシチュエーションをとらえた。
また、今号のAKB48特集号を記念して、AKB48×『アップトゥボーイ』パネル展を開催。直筆サイン入りパネルの抽選プレゼントなども展開する。
【誌面カット】すらり美脚も…透明感抜群なAKB48メンバー
今回は、5人の持つ多様な魅力を、3つの衣装で切り取った。まずはAKB48のアイコンとも言える制服衣装で圧倒的なアイドル性を、次にナチュラルな部屋着では等身大の柔らかい素の表情をとらえた。そして、令和の空気感とアイドルとしての王道を兼ね備えた白ドレスでは、洗練された透明感と少し大人びた美しさを表現している。
続いて、本誌連載で毎号フィーチャーしている倉野尾成美が、今号はロンググラビア＆TSUTAYA限定版の表紙に登場。今回のグラビアでは、肩の力がすっと抜けた完全オフモードの素顔をたっぷりと切り取った。夕暮れ時にスーパーへ立ち寄り、のんびりと家路につく。そんな、どこか心温まるCMのワンシーンのようなエモーショナルなシチュエーションをとらえた。
また、今号のAKB48特集号を記念して、AKB48×『アップトゥボーイ』パネル展を開催。直筆サイン入りパネルの抽選プレゼントなども展開する。