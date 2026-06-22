共産党の小池晃書記局長は22日の記者会見で、この日の国会で高市早苗総理が「陳述書を出す」と答弁したことについて「こんな露骨な答弁拒否は見たことが無い」と批判、その答弁を許した予算委員長の対応も疑問視した。

【映像】「陳述書」に坂本予算委員長が対応した瞬間（実際の様子）

小池氏は冒頭「きょうの予算委員会の質疑、びっくりしました。衆議院で高市首相がサナエトークンの問題などを問われて、『陳述書を出すから私は答弁いたしません』と。こんな露骨な答弁拒否は見たことがない。こんなことを許してしまったら国会審議が成り立たなくなる」と批判した。

続けて「とくに重大だと思うのは、辰巳議員がサナエトークン問題を取り上げて、高市後援会のアカウントがサナエトークンの宣伝に加担したのではないか、お墨付きを与えたのではないかと問うたが、全く答えていない。『私は3月2日までサナエトークンを聞いたことがない』とか『暗号資産であることも知らなかった』とか。そういったことを聞いているのではなく、明らかに高市後援会アカウント「公認チームサナエが日本を変える」でサナエトークンの問題を取り上げていたので、後援会の責任、これに対する高市総理自身の責任について全く答えられない。きわめて重大だと思う。未登録の暗号資産、直接購入を依頼することをやっていたなら違法行為であることは明らか」と指摘した。

さらに「陳述書で出すからという（答弁）、以前の国会、予算委員会なら委員会は止まってる。答弁しないで陳述書出しますからそれを見てくださいって、それは国会審議の否定ですから、立場の違いを超えて、国会の審議権を妨害するようなやり方は許さないと委員長が対応すべきだと思うが、そのままいってしまうと、そういう問題点は非常にある。数があるからといってこういう国会運営していては、国会の機能が失われる」と懸念を示した。（ABEMA NEWS）