【ＰＯＧマニア】先週は新種牡馬サリオス産駒が初勝利　２年目インディチャンプ産駒も活躍

土日に３場で９つの新馬戦が行われ、楽しみな勝ち馬が誕生した。まずは２１日の東京４Ｒ・芝１４００メートルを勝ったタクティシアン（牡、美浦・森一誠厩舎、父サリオス）。スピード能力と好位につけるレースセンスを見せつけて快勝。ルメール騎手はノーステッキで、１馬身という着差以上の強さだった。父は新種牡馬のサリオスだ。

そのサリオスに２０日の函館５Ｒ・芝１２００メートルで産駒初勝利をプレゼントしたイモージェン（牝、栗東・池添学厩舎、父サリオス）も能力を感じる。直線で見せた一瞬の伸び脚は目を見張るものだった。近親にはエピファネイアなどＧ１馬が多数で、母系も優秀。スプリント戦線での活躍が期待される。

デビュー２年目の種牡馬も意地を見せた。インディチャンプ産駒のトップチェッカー（牡、栗東・武英智厩舎、父インディチャンプ）は２１日の阪神５Ｒ・芝１６００メートルを好内容で勝利。パドックでは毛ヅヤの良さが一際目立っていた。今年の２歳新馬戦で早くも４勝目を挙げた北村友一騎手の手腕も光る。同産駒のレッチュベルク（牡、美浦・久保田貴厩舎、父インディチャンプ）も２０日の東京５Ｒ・芝１６００メートルを３馬身差の完勝。初年度、２年目の種牡馬の活躍が目立つ１週間となった。（三戸）