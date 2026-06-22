23日(火)は九州で雨が強まりそうです。関東〜中国地方は晴れ間が出ますが、にわか雨があるでしょう。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■九州は次第に雨が強まり大雨のおそれ

九州では23日(火)の夜から25日(木)頃にかけて断続的に雨が強まり、警報級の大雨となるおそれがあります。

23日(火)は次第に梅雨前線が北上するため、九州で雨が強まる所がありそうです。九州北部を中心に雨が強弱を繰り返しながら降り続く予想です。夜からは一段と活発な雨雲が流れ込み、24日(水)の午前にかけて大雨となる所がありそうです。

■関東〜中国地方は日差し届く 日傘？雨傘？

23日(火)は関東や北陸、東海、近畿、中国で晴れ間が出る見込みです。北陸、近畿、中国は日傘が活躍するでしょう。

関東はにわか雨がありそうですので、晴雨兼用の傘が活躍しそうです。特に夕方から雨が降りやすくなりますので、洗濯物は乾いたらすぐに取り込むことをおすすめします。

東海は静岡でにわか雨がありそうです。

■北日本は雲が広がる 急な雷雨も

23日(火)も北日本は雲が広がりやすくなりそうです。

続いている東北の雨は昼ごろにはほとんどやむでしょう。ただ、上空に寒気が流れ込むため、23日(火)は大気の状態が不安定となりそうです。北日本では、23日(火)は午後を中心に、急な雷雨にご注意ください。

■関東〜近畿は30℃くらいの暑さに

晴れ間の出る関東や東海、近畿は30℃前後の暑さとなりそうです。甲府や岐阜で31℃。熊谷で30℃。名古屋、京都、大阪、奈良で29℃まで上がる予想です。

なお、最小湿度は東京で47％、名古屋で41％、大阪で42％の予想です。

【23日(火)の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 15℃（-1 平年並み）

仙台 15℃（-2 6月上旬）

新潟 18℃（-2 6月中旬）

東京 19℃（±0 6月中旬）

名古屋 20℃（-2 6月中旬）

大阪 21℃（-1 平年並み）

福岡 19℃（-3 6月上旬）

【23日(火)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 20℃（-1 5月下旬）

仙台 19℃（＋1 5月上旬）

新潟 24℃（＋1 6月上旬）

東京 28℃（±0 7月上旬）

名古屋 29℃（＋2 平年並み）

大阪 29℃（＋4 平年並み）

福岡 24℃（-1 5月中旬）

■西日本は大雨 沖縄は台風の影響で荒天 関東は25日(木)梅雨寒に

九州は23日(火)から28日(日)にかけて断続的に雨が強まり、大雨となる所があるでしょう。その他の西日本も24日(水)から28日(日)にかけて、雨が続く予想です。特に25日(木)頃は大雨となるおそれがあり、注意が必要です。

沖縄は25日(木)から27日(土)頃にかけて、台風7号の影響で荒れた天気となるでしょう。

東日本は25日(木)から28日(日)頃まで雨が降りやすい予想です。25日(木)は本降りとなる東京や名古屋で最高気温が23℃と5月並みとなりそうです。

■台風7号 非常に強い勢力で北上中

22日(月)15時現在、非常に強い台風7号はフィリピンの東海上を西北西に進んでいます。

今後は進路を次第に北寄りに変えて、週中頃には沖縄の南に達する見込みです。25日(木)から27日(土)頃にかけては沖縄に接近する予想で、沖縄や奄美では荒れた天気となりそうです。台風の進路によっては、大荒れ・大雨となるおそれもあります。

その後、週末以降は西日本・東日本にも影響が出るおそれがあります。台風本体が近づかなくとも、本州付近に停滞する梅雨前線に向かって台風周辺の湿った空気が流れ込み、大雨を降らせるおそれがあります。今後も最新の台風情報を確認するとともに、早めの備えをお願いします。