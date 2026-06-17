ディオールのノベルティ付きセット登場♡ZOZOCOSME限定色も見逃せない

ディオールのZOZOCOSMEオープン5周年を記念して、日本初登場となる展開店舗数量限定色や、特別なノベルティ付きセットが2026年6月25日（木）より数量限定で発売されます。アイシャドウやチーク、リップアイテムに加え、ディオールらしい上品なヘアクリップ付きセットも登場。特別感あふれるアニバーサリーイベントの魅力をたっぷりご紹介します♡

日本初登場の限定カラーコスメに注目

今回登場するのは、ディオールの人気アイテムから発売される日本初登場の展開店舗数量限定色です。

まずは「ディオールショウ サンク クルール 644 ラッキー ローズゴールド」9,570円（税込）。

ソフトライラック、サテンローズ、ゴールドが織りなす華やかなローズゴールドハーモニーで、クリスチャン・ディオールが愛したラッキーチャームへのオマージュが込められています。

「ディオールスキン ルージュ ブラッシュ 458 チャームド モーヴウッドサテン」7,700円（税込）は、多幸感あふれるモーヴピンクカラー。シルキーな質感で肌に溶け込み、自然な血色感を演出します。

リップアイテムからは、「ディオール アディクト リップ マキシマイザー 064 ラッキー マホガニー」4,840円（税込）が登場。

繊細なマルチカラーラメが煌めく深みのあるマホガニーブラウンで、大人っぽい印象の唇に仕上げます。

さらに、「ディオール アディクト リップ グロウ」からは2色の限定カラーがラインアップ。

024 ヌード ローズ

価格：4,950円（税込）

透明感と血色感を叶えるヌーディなローズピンク。

056 パンプルムース

価格：4,950円（税込）

グレープフルーツを思わせる鮮やかなロゼピンク。どちらもみずみずしいツヤと自然な発色を楽しめるカラーです。

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ノベルティ付きセットは2タイプ展開

【ヘアクリップ付き】オープン5周年特別セット（ZOZOCOSME数量限定）クール（ブルーベース）



価格：17,710円（税込）

【ヘアクリップ付き】オープン5周年特別セット（ZOZOCOSME数量限定）ウォーム（イエローベース）



価格：17,710円（税込）

アニバーサリーを記念して登場する「ノベルティ付きセット」にも注目です。

セットには、大人気のハイライトパレット、リップバーム、新製品の多機能メイクキープミストなど、毎日のメイクに欠かせないアイテムを厳選。

さらに、ディオールのオブリークロゴが施されたスターモチーフのヘアクリップがノベルティとして付属します。スキントーンに合わせて選べるため、自分にぴったりのセットが見つかるのも魅力です。

5周年だけの特別イベントも開催

ZOZOCOSME特設ページでは、ディオールを代表するアイコン製品の歴史やヘリテージを学べるスペシャルコンテンツが登場します。

ゲームにチャレンジしてシェアした方には、ZOZOCOSME内のディオールで利用できる1,000円分のZOZOポイントをプレゼント。

ディオールファンはもちろん、これからブランドの魅力に触れたい方も楽しめる内容となっています。

イベント期間は2026年6月25日（木）9:00～2026年7月9日（木）23:59（予定）。数量限定アイテムは在庫がなくなり次第終了となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

ディオールの特別なアニバーサリーを楽しんで♡

限定カラーコスメからノベルティ付きセットまで、ディオールらしいラグジュアリーな魅力が詰まった今回の5周年イベント。

普段使いしやすいカラーでありながら特別感も兼ね備えたラインアップは、自分へのご褒美にもぴったりです。

数量限定アイテムばかりなので、気になるアイテムはぜひ早めにチェックしてみてくださいね♪