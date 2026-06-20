ラデュレ×蜷川実花の夢のコラボ♡真夏のエデンを描く限定コレクションが登場

2026年夏、ラデュレと蜷川実花氏による待望のコラボレーションコレクションが登場します。テーマは「真夏のエデン」。鮮やかなフューシャピンクを基調に、光を浴びて咲き誇る花々や蝶が彩る幻想的な世界観が広がります。限定マカロンや焼き菓子、トートバッグ、ポーチに加え、アフタヌーンティーやパルフェまで展開。この夏だけの特別なラデュレの世界をご紹介します♡

花々と色彩が彩る限定アイテム

今回のコレクションでは、蜷川実花氏が撮影した鮮やかな花々の写真をデザインに取り入れた限定アイテムが多数登場します。

「マカロンボックス “mika ninagawa”」は、花々や蝶が華やかに描かれた特別仕様。8個入りは5,400円（税込）～、12個入りは7,128円（税込）～です。

さらに、「プリントマカロン “mika ninagawa”」は1個557円（税込）。オンラインショップではプリントマカロン1個を含むアソートのみ販売され、8個入り5,530円（税込）、12個入り7,258円（税込）となります。

焼き菓子を詰め合わせた「フールセック “mika ninagawa”」は1箱4,968円（税込）。ペッシュ・ジャスマンやイスパハン、ヴァニーユ・ペカンなど全7種の焼き菓子が楽しめる贅沢な内容です。

これらの商品は2026年6月26日（金）よりオンラインショップで先行発売、7月3日（金）よりラデュレ全店で販売されます。

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夏のお出かけを彩るバッグ＆ポーチ

ファッションアイテムとして注目したいのが、コラボ限定のトートバッグとポーチです。

「トートバッグ “mika ninagawa”」は約H21×W45×D13.5cm、価格は6,600円（税込）。メッシュ素材に美しいバラがプリントされ、フューシャピンクが映える華やかなデザインです。

「ポーチ “mika ninagawa”」は約H12.5×W19×D5cm、価格は4,400円（税込）。バッグとお揃いで持ちたくなる、夏らしい軽やかなアイテムに仕上がっています。

どちらも2026年6月26日（金）よりオンラインショップ先行発売、7月3日（金）よりラデュレ全店で販売されます。

日比谷店限定のアフタヌーンティー＆パルフェ

ラデュレ日比谷店では、コラボの世界観を味覚でも堪能できる特別メニューが登場します。

「アフタヌーンティー “mika ninagawa”」は2名様18,700円（税込）～。

白桃とローズのマカロン、サントノレ・白桃、桃とナデシコのチャツネ 生ハムとモッツァレラ添え、帆立と白桃のファルシー ローズのジュレなど、夏らしい華やかなメニューが並びます。追加3,960円でミニパルフェ2名様分もオーダー可能です。

また、「パルフェ “mika ninagawa”」は3,300円（税込）。白桃のコンポートやロゼシャンパンのジュレ、白桃と苺のソルベなどを重ねた、見た目も美しい一品です。

どちらも2026年7月3日（金）～9月17日（木）まで、ラデュレ日比谷店限定で提供されます。

この夏だけの幻想的な世界を楽しんで

ラデュレと蜷川実花氏が生み出す「真夏のエデン」は、花々の生命力と色彩の美しさを存分に楽しめる特別なコレクションです。

ギフトにもぴったりなマカロンや焼き菓子、夏のおしゃれを彩るバッグやポーチ、さらに特別なティータイムを演出する限定メニューまで見逃せないラインナップが勢ぞろい。

五感を満たしてくれる夢のような世界へ、この夏ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか♪