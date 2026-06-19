ジャン＝ポール・エヴァンのパリ祭コレクション登場！夏限定ショコラを満喫

フランスの国民祭日「パリ祭」を祝して、ジャン＝ポール・エヴァンから「キャトルズ ジュイエ コレクション」が登場します。2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で販売される本コレクションは、パリの夏の華やかな祝祭ムードをショコラやスイーツで表現。花火やエッフェル塔をモチーフにした限定商品をはじめ、涼やかな夏限定デザートも揃い、味覚と視覚の両方でフランスの夏を楽しめるラインアップとなっています。

パリ祭を彩る限定ショコラコレクション

コレクションの中心となるのが「ボンボン ショコラ 10個 レテ ア パリ」5,346円（税込）。

期間限定の「フー ダーティフィス」と「トゥール エッフェル」を含むショコラ10個を詰め合わせた特別なボックスです。

エッフェル塔と花火を描いた限定パッケージは6個・10個詰合せ限定仕様となっています。

限定ボンボン ショコラも見逃せません。「フー ダーティフィス」540円（税込）は、パッションフルーツ風味のやわらかなキャラメルをビターチョコレートで包み、花火をデザインした一粒。

「トゥール エッフェル」540円（税込）は、フランボワーズ風味のガナッシュをミルクチョコレートでコーティングし、エッフェル塔を表現しています。

※2026年エッフェル塔周辺の花火は7月13日予定

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夏限定スイーツで涼やかなひとときを

夏の味覚を楽しめる限定スイーツも豊富に登場します。

「エクレール キャラメル フルール ドゥ セル」972円（税込）は、キャラメル風味クリームをたっぷり詰めた贅沢なエクレール。

発酵バターとゲランドの塩による奥深い味わいが魅力です。販売期間は7月3日～7月31日の金・土・日・祝日限定で、ガトー取扱いブティック限定販売です。

「ヴェリーヌ ショコラ フレーズ」1,080円（税込）は、マダガスカル産カカオのムースとイチゴジュレを合わせた爽やかな一品。

「ヴェリーヌ ショコラ カフェ」1,080円（税込）は、パナマ産コーヒークリームとブラジル産カカオムースを組み合わせています。販売期間は7月1日～7月31日です。

さらに「グラス ピレ オ ショコラ フランボワーズ」1,760円（税込）と「グラス ピレ オ ショコラ」1,760円（税込）がバー ア ショコラ限定で登場。ひんやりなめらかなショコラ氷が夏にぴったりです。

ギフトや限定商品にも注目

手土産や贈り物におすすめなのが「プティ コフレ デテ」3,262円（税込）。期間限定パート ドゥ フリュイ6個と焼菓子2個を詰め合わせた華やかなセットです。

また、バー ア ショコラ限定の「ムニュ ショコラ デテ」2,013円（税込）は、期間限定ショコラ2個とパート ドゥ フリュイ、お好みのドリンクを楽しめる特別メニュー。販売期間は7月1日～7月31日です。

日本橋三越本店限定商品も登場。「ボワットゥ メタル サブレ NIHOMBASHI」5,400円（税込）は、サブレやアリュメットを詰め合わせた特別缶。

「サントノレ」1,188円（税込）は、キャラメル風味のクリームやシュー、パイ生地が織りなす上品な味わいを楽しめます。いずれも販売期間は7月1日～8月31日または7月31日までとなっています。

この夏だけの特別なフランス体験を

ジャン＝ポール・エヴァンの「キャトルズ ジュイエ コレクション」は、パリ祭の華やかな空気感とフランスの夏の美しさをショコラやスイーツで表現した特別なコレクションです。

限定ショコラから涼感スイーツまで幅広く揃い、自分へのご褒美にもギフトにもぴったり♡この夏だけの特別な味わいを通して、パリの祝祭気分を存分に楽しんでみてはいかがでしょうか。