【6月19日・新宿】先着5000人に「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」を無料配布！試食やクーポンの配布もあるよ。

医食同源ドットコム（iSDG）は、2026年6月19日に「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」の発売記念イベントを、東京・新宿サナギで開催します。

美味しくお得なコンテンツがたくさん！

「中華房 麻辣燙」シリーズに新しく登場した「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」の発売を記念して開催される今回のイベントでは、商品を先着5000人に配布するほか、商品の試食や特別クーポンがもらえるミニゲーム、キャラクターと撮影できるフォトスポットを展開します。

イベント会場はJR新宿駅東南口改札からすぐの新宿サナギ（東京都新宿区新宿3丁目35-6）。

開催日時は6月19日11時から19時までです。

無料で参加できるイベントなので、買い物のついでなどに気軽に立ち寄れます。

イベント当日に楽しめるコンテンツは4つ。

・先着5000人限定！ 「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」を無料配布

「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」を、先着で5000人に無料で配ります。

黄色のトマトスープのまろやかな辛味とトマトのやさしい旨みで、辛くても食べやすい麻辣燙を楽しめます。

無料配布は商品がなくなり次第終了します。

・"辛いだけじゃない"美味しさをその場で味わえる試食体験

新商品の味わいをその場で体験できる試食も実施。黄色のトマトスープが生み出す麻辣燙らしい刺激と、トマトの自然なやさしい甘みを同時に楽しめる味わいを、試してみてください。試食はなくなり次第終了します。

・ミニゲームに貂蝉して特別クーポンをゲット！

会場内で実施されるサイコロミニゲームに参加すると、iSDG 麻辣燙 中華房の対象店舗で利用できる特別クーポンがもらえます。

特別クーポンの対象店舗は、iSDG 麻辣燙 吉祥寺店／iSDG 麻辣燙 中華房 大塚店／iSDG 麻辣燙 中華房 下北沢店です。

クーポンの配布はなくなり次第終了します。

・SNS投稿もOK！ パンダキャラクターと撮影できるフォトスポット

会場内には「中華房 麻辣燙」シリーズのパッケージに登場するパンダキャラクターと「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」のパッケージのフォトスポットが設置されます。

一緒にポーズを取って楽しめるデザインになっているので、撮影した写真を、ぜひ「#黄色のマーラータン」のハッシュタグをつけてSNSに投稿してください。

東京バーゲンマニア編集部