「“史上最高”たるゆえんだ」圧巻のハットトリックでメッシの凄さを痛感…ファン熱狂の渦「夜更かしする価値は十分にある」【W杯】

メッシが圧巻のハットトリック達成だ(C)Getty Images

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグJ組初戦でアルゼンチンがアルジェリアと対戦し、3−0と勝利した。勝ち点3獲得に貢献したのは、6大会連続出場のFWリオネル・メッシだ。

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FIFAワールドカップの公式インスタグラムは「3つのゴール、3つの勝ち点、そして1人のメッシ」と投稿し、メッシの活躍を称えた。

SNS上のファンからは「メッシが冷静沈着なフィニッシュを決めた！アルゼンチンが3対0とリード。まさに“GOAT（史上最高）”たるゆえんだ」「メッシは今夜、自分がなぜ“GOAT（史上最高）”と呼ばれるのかを、誰もが思い知る形で見せつけた」「今までで一番の選手だ。議論すらない」「メッシを観るためなら、夜更かしする価値は十分にある」といったコメントが寄せられ、あらためてメッシの凄さを痛感したようだった。

メッシはW杯で初のハットトリック達成。38歳357日での達成は、クリスティアーノ・ロナウド（33歳130日）を抜き、大会の歴代最年長記録だという。メッシの伝説はまだまだ終わらない。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]