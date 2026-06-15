【パペットスンスン】「インテリアミニフィギュア」が100円ショップに登場！

エイコーは、「Seria」をはじめとする100円ショップにて、【パペットスンスン】のエイコーオリジナル商品「インテリアミニフィギュア」を発売します。

■【パペットスンスン】とは

6才のパペット。日々の出来事をムービーやイラストにしている。SNSの総フォロワー数は350万人を超え、地上波でのショートムービー放送や冠ラジオレギュラー番組など幅広く活動している。パペットの国＜トゥーホック＞在住。

■販売商品ラインナップ

・パペットスンスン インテリアミニフィギュア（全4種）

JAN：4513750184785

価格：110円

本体サイズ：約H4〜5cm

◇「インテリアミニフィギュア（インミニ）」とは

2020年8月より登場した、エイコーオリジナルのミニフィギュアシリーズ。

デスクなどに飾りやすい小型サイズのフィギュアとして、ファンシーキャラクターを中心に展開がスタート。その後アニメキャラクター等にも幅が広がり、150種類以上のインテリアミニフィギュアが商品化されています。

⚫︎注意事項

※「インミニ」は株式会社エイコーの商標または登録商標です。

※商品はなくなり次第終了となります。

※店舗により取り扱いまたは在庫がない場合があります。

※商品写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

©PUPPET SUNSUN/PS committee

（エボル）