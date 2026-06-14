おばあちゃんにブラッシングしてもらう猫ちゃん。その微笑ましい姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は50万回を超え「嬉しいだろうなぁ～！幸せものだね～」「うっとりしてますね」「なに、この可愛っ子ちゃんは？！」といったコメントが集まっています。

【動画：週1で家にくるおばあちゃんに猫が『ブラッシング』されると…可愛すぎる光景】

おばあちゃんのブラッシング

Instagramアカウント「yuka.yu.mugi」に投稿されたのは、ブラッシング中の猫ちゃんの姿です。週に1回ほどおばあちゃんがおうちに来て、猫の「ピノ」くんのブラッシングをしてくれるそうです。おばあちゃんのブラッシングがどんどん上手になり、ピノくんはとても気持ちよさそうに過ごすようになったといいます。見ているこちらも幸せになる、いいお顔のピノくんでした。

とろけるような笑顔

最近では、おばあちゃんのブラッシングが始まると、ピノくんが笑っているようなお顔になったそうです。目を閉じて口角がキュッと上がる、ピノくんの気持ちがしっかりと伝わってきます。

おしゃべりも大得意！

そんなピノくん、おしゃべりが得意だといいます。鳴き方を変えたり、まばたきをしてアピールしたりしながら、一生懸命伝えてくれるそうです。「昨日帰ってくるの遅くなかった？待ってたの…」と話しているようだったといいます。

また、日本語であいさつもしてくれることがあるそうです。飼い主さんが「おはよう」と声をかけると、ピノくんも「おはよう」と鳴いてくれるのだそう。少し言い方を変えると、ピノくんも少し鳴き方を変えてあいさつをしてくれたといいます。表情や鳴き声など、気持ちを伝えるのがとても上手なピノくんでした。

投稿には「おめめ閉じてブラッシング堪能してますね！にゃ、と小さくお口動いててお願いしますって言ってるみたい」「ピノちゃんの表情を見ると、おばあちゃんのゴッドハンドぶりがわかりますね」「おばあさま、猫ちゃんが可愛くて仕方ないのが伝わってきて堪らん」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「yuka.yu.mugi」では、ピノくんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「yuka.yu.mugi」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。