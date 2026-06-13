ビフェスタ×エスターバニー限定デザイン登場♡人気リムーバーが可愛く進化

毎日のクレンジング時間をもっと楽しくしてくれる、とっておきの限定コラボが登場♡ビフェスタの人気アイメイクアップリムーバーとマスカラリムーバーEXが、キュートなキャラクター「エスターバニー」デザインになって2026年6月8日（月）より数量限定で発売されます。機能性の高さはそのままに、見ているだけで気分が上がる特別仕様は、コスメ好きやキャラクターファンにも見逃せないアイテムです。

人気リムーバーが限定デザインに

今回限定発売される「ビフェスタ ミセラーアイメイクアップリムーバー 限定デザイン」は、ウォータープルーフマスカラやアイライナー、落ちにくいリップも素早くオフできる人気のポイントメイクリムーバーです。

化粧水にも使われる成分などから形成されたミセル（粒子）と油性エモリエント成分のW効果により、落ちにくいメイクを浮かせてやさしくオフ。

まつ毛や目元、口元のうるおいを守りながら、こすらずメイクを落とせます。

さらに、かわいいものが大好きなリボンバニーがハート型の手鏡をのぞき込む限定デザインを採用。毎日のメイクオフ時間を華やかに彩ってくれます。

容量：145ml

※1 ビタミンB誘導体（パンテノール）・ビタミンE誘導体（酢酸トコフェロール）

※2 全ての方にアレルギー・皮膚刺激が起こらないわけではありません。

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ノベルティ付きマスカラリムーバーも登場

同日発売となる「ビフェスタ マスカラリムーバーEX ノベルティ付」にも注目です。

液だれしにくい高密着ジェルと溝深フックコームを採用し、まつ毛1本1本にしっかり密着。強力なウォータープルーフマスカラも、こすらずするんと落とせます。

まつ毛や目元をケアする3種の美容保湿成分も配合。描き下ろしのエスターバニーデザインシールが付いた限定仕様となっています。

容量：6.5ml

※3 アルガニアスピノサ核油

※4 ツバキ種子油

※5 ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）

コラボキャンペーンも実施

2026年6月11日（木）14:00から6月23日（火）23:59まで、「エスターバニー×ビフェスタ コラボキャンペーン」を開催します。

ビフェスタ公式Xをフォローし、対象の固定投稿をリポストすることで応募が可能です。さらに「#ビフェスタとエスバニ」を付けてマスカラリムーバーEXの写真を投稿すると当選確率がアップ。

抽選で100名様に、限定デザインのアイメイクアップリムーバー、マスカラリムーバーEXノベルティ付き、限定オリジナルチャームの豪華3点セットがプレゼントされます。

クレンジング時間をもっと楽しく♡

メイクをしっかり落とせる機能性と、エスターバニーの愛らしい世界観を楽しめる今回の限定コラボ。毎日使うアイテムだからこそ、お気に入りのデザインを選ぶことで気分もぐっと高まりそうです♪

数量限定での発売となるため、気になる方は早めにチェックしてみてください。